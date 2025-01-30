Любишь читать? Ты – не один!

Группа поддержки читающих людей – новый проект Гатчинской городской библиотеки им. А.И. Куприна, открывшийся в конце прошлого года. В роли ведущей выступает сотрудница Открытой гостиной центральной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова (г. Санкт-Петербург) Анастасия Лаптёнок.

Как рассказала Анастасия, Открытая гостиная – сектор библиотеки им. М.Ю. Лермонтова, направленный на работу с молодежью. Днем это пространство работает как коворкинг, куда можно прийти поработать, поиграть в настольные игры, почитать комиксы. Вечером Гостиная становится лекционной площадкой, сотрудники которой постоянно экспериментируют с форматами: здесь проходят лекции, спектакли, концерты, книжные клубы, встречи с психологом, совместные чтения.

Стоит заметить, что формат встреч в рамках нового проекта «Купринки» выглядит очень привлекательно. Каждую встречу планируется посвящать разбору какой-то конкретной проблемы, с которой сталкивается читающий человек. Участником Группы может стать любой – на встречи могут приходить как совсем молодые люди, так и опытные читатели. Группа поддержки предполагает участие и включение в обсуждение всех присутствующих, при этом комфортно в ней будет даже молчунам и интровертам.

В Группе можно получить необходимую информацию, поддержку, понимание, ощущение общности, ответы на конкретные вопросы. Формат таких встреч предполагает свободное общение, но, чтобы оно было по-настоящему комфортным, обратная связь с выступающим осуществляется только по запросу. В дружеской, теплой обстановке здесь обсуждают прочитанное, делятся проблемами, связанными с чтением, предлагают свои лайфхаки и решения. Задача модератора Группы поддержки – делиться своими знаниями, инструментами, опытом, чтобы люди находили путь к своей книге.

Как говорит организатор Группы поддержки, сотрудница библиотеки им. А.И. Куприна Дарина Тоткайло, важно, что такие встречи направлены также на развитие культуры общения и коммуникативных навыков, чему способствуют определенные правила, озвученные в самом начале.

На первую же встречу в Группу поддержки читающих людей пришло около пятнадцати человек самого разного возраста. В формате свободного общения поговорили о том, как выделять больше времени на чтение, где искать интересную для себя художественную и нон-фикшн литературу. Поразмышляли о том, что дают читательские дневники и книжные клубы, поделились наболевшим, связанным с личным чтением.

Главную тему январской встречи Группы поддержки определил вопрос: что мешает нам читать? Какие барьеры и препятствия на пути к комфортному чтению мы встречаем?

Каждый участник встречи получил возможность рассказать о себе, о роли чтения в своей жизни, о проблемах, с которыми приходится сталкиваться. И каждый смог услышать размышления по этому поводу от своих коллег, а также полезные советы от модератора.

После того, как все высказались, Анастасия предложила свериться со стандартным перечнем «помех» для чтения. Вот эти варианты, наверняка знакомые многим читателям:

- нет времени (сил);

- книга «тяжело» идет (совсем «не идет»);

- трудности с концентрацией внимания;

- сложно выбрать (ничего не цепляет);

- стыд (интерес к «низким» жанрам);

- недоступность книг.

Все вместе обсудили, как выделять время для чтения, как помочь себе концентрироваться на прочитанном, как выбрать подходящий для себя формат чтения, как сочетать разные книги и не терзаться из-за этого. Услышали, в каких случаях выручит прослушивание аудиокниг и почему оно далеко не во всех случаях может заменить бумажную книгу.

В итоге пришли к единому мнению, что практически любые помехи для чтения можно устранить или обойти. Но самое главное – важно оставаться читателем, выделяя на книги хотя бы немного времени ежедневно.

Стоит помнить также, что у каждого читателя есть свои права, которые остроумно сформулировал писатель Даниэль Пеннак. Эти права, возможно, спорные, зато наталкивают на размышления. Их всего десять, приведем их здесь:

1. Право не читать.

2. Право пропускать и читать не подряд.

3. Право не дочитывать.

4. Право перечитывать.

5. Право читать то, что хочется.

6. Право погружаться в мир книги.

7. Право читать там, где хочется.

8. Право читать кусочками и обрывками.

9. Право читать вслух.

10. Право молчать о прочитанном.

Помимо этих десяти прав, есть еще и один запрет: «Никогда не смейтесь над теми, кто не читает, а то они так и не начнут!»

А на вопрос, зачем вообще нужно чтение, каждый из нас может ответить сам: кому-то просто очень интересно и увлекательно читать, кто-то с помощью чтения расширяет свои горизонты, кто-то ищет изменений и внутреннего роста, а для кого-то каждая прочитанная книга – еще одна целая жизнь, удивительная, прекрасная и настоящая.

Следующая встреча Группы поддержки для читающих людей планируется через полтора-два месяца. Следите за новостями на страничке ВКонтакте: «Гатчинская библиотека им. А.И. Куприна (https://vk.com/cuprinka) и в афише на страницах «Гатчинской правды».

Юлия Лысанюк