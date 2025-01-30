В Гатчине за грабёж задержали рецидивистку

26 января 2025 года в 23:55 в полицию Гатчинского района Ленобласти обратилась 83-летняя пенсионерка, жительница дома 3 по улице Зверевой в Гатчине, с заявлением о том, что вечером возле ее парадной неизвестная насильно отобрала у нее кошелек, где находились 2 000 рублей, после чего с места происшествия скрылась.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.161 УК РФ (грабеж).

28 января 2025 года около 14:00 нарядом патрульно-постовой службы полиции по подозрению в совершении данного преступления задержана 41-летняя неработающая местная жительница, ранее неоднократно судимая за кражи.

Подозреваемая задержана на основании ст. 91 УПК РФ.

По информации ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области