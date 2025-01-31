Бабушки-разбойницы

Чем были вызваны странные, опасные и противозаконные поступки дам «серебряного возраста»?

Сотрудники правоохранительных органов установили причинно-следственную связь между телефонным мошенничеством и посягательствами пенсионерок. Вот яркие примеры.

…Где-то в середине декабря 76-летней женщине позвонили на WhatsApp. Мужской голос представился сотрудником «Госуслуг» и заявил, что именно в данный момент происходит попытка взлома личного кабинета пенсионерки на «Госуслугах» и необходимо срочно продиктовать пришедшие ей на телефон цифровые коды. Что и сделала напуганная дама.

На следующий день ей позвонил «сотрудник ФСБ»: «Прямо сейчас ваши банковские счета подвергаются мошенническим атакам!». И с целью сохранения денежных средств их необходимо было направить на «безопасный счет». Пенсионерка сняла и перевела все личные накопления на счета мошенников.

Но на этом ее злоключения не закончились. Липовый фээсбэшник позвонил вновь и сообщил, что к хищению ее сбережений причастны сотрудники Сбербанка, которых необходимо наказать. По велению преступников 18 декабря женщина купила фейерверк, прибыла в отделение Сбербанка и подожгла его. Банк понес ущерб. Все свои действия пенсионерка снимала на смартфон и отправляла мошенникам фото через WhatsApp.

…68-летней женщине мошенник позвонил от имени сотрудника Энергосбыта. Звонивший понес откровенную чушь о том, что надо произвести проверку счетчиков, установленных у нее в квартире, а для этого необходимо срочно продиктовать коды, которые пришли ей в смс-ке. Пенсионерка сообщила коды, и дальше, конечно же, позвонил «сотрудник ФСБ», который рассказал про попытку взлома ее личного кабинета на «Госуслугах» и хищение денег с ее банковских счетов: вот, она сама же только что продиктовала мошенникам цифровые коды. Чтобы спасти деньги, надо отправить их на «безопасный счет».

После того, как женщина перевела преступникам все деньги, «сотрудник ФСБ» сообщил, что для нее имеется «задание»: уничтожить банкоматы Сбербанка, так как в них находятся фальшивые купюры, которые выдаются гражданам.

21 декабря пенсионерка, получив инструкцию, купила на заправке бензин, проследовала в отделение банка, облила банкоматы бензином и подожгла. Раздался взрыв, женщина получила травмы. Все, что успела снять на свой смартфон, она отправила мошенникам на WhatsApp.

…Двух пожилых женщин преступники и вовсе втянули в свою мошенническую схему, сделав соучастницами преступлений втемную. Дамам 79 и 80 лет позвонили на домашний телефон и от имени сотрудников Ростелекома заявили, что необходимо продлить срок действия договоров. Под этим предлогом у них выманили паспортные данные. Потом раздался видеозвонок в мессенджере WhatsApp, и мужчина, назвавшийся следователем, объявил: «Вы стали жертвами мошенников после того, как предоставили свои личные данные. А именно: мошенники оформляют на вас кредиты».

Конечно, после этого женщин убедили направить имеющиеся у них денежные средства на «безопасный счет».

Пенсионерки лишились своих сбережений, но это было только начало. «Следователь» продолжал названивать. Он попросил пенсионерок оказать помощь правоохранительным органам и потерпевшим – тем, кто пострадал от действий мошенников. Так обе дамы оказались впутаны в преступную деятельность: выполняя указания злоумышленников, они стали получать от разных людей деньги и передавать их преступникам. Таким образом, не осознавая противоправность своих действий, потерпевшие фактически стали пособниками мошенников и помогли им завладеть денежными средствами десятка людей.

А «следователь» продолжал манипулировать и сообщил доверчивым дамам, будто в мошенничестве, совершенном в отношении них, виновны сотрудники полиции: «оборотней в погонах» необходимо задержать, проведя «специальную операцию». И пенсионерки пошли на дело. Они прикупили бензину на заправке, облили служебный автомобиль УМВД России по Выборгскому району г. Санкт-Петербурга и подожгли. Подстрекатели наблюдали за происходящим дистанционно: все свои действия пенсионерки транслировали преступникам по видеосвязи в мессенджере WhatsApp.

В результате все вышеперечисленные легковерные дамы преклонного возраста – социально незащищенные гражданки – стали участницами преступлений по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ: 205 – террористический акт, 213 – хулиганство, 167 – умышленное уничтожение или повреждение имущества. Возбуждены уголовные дела, проводится расследование.

Предупреждён – значит, вооружён

Сотрудники ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области предупреждают: никакие должностные лица не звонят гражданам через мессенджеры и не запрашивают персональные данные.

Запомните!

Должностные лица правоохранительных органов (МВД, ФСБ, прокуратуры, Следственного комитета), Центрального банка РФ, представители операторов связи (МТС, Мегафон, Билайн, Теле2 и другие):

- не осуществляют телефонные и видеозвонки гражданам через мессенджеры и не запрашивают персональные цифровые коды или личные данные (в случае поступления подобных звонков прекратите разговор, сообщите о нём в полицию, заблокируйте номер);

- не требуют перевода личных или кредитных денежных средств на какие-либо счета. Если такие требования поступили, вы разговариваете с преступником – прервите разговор немедленно;

- не проводят по телефону мероприятий по изобличению преступников с участием граждан.

Типичные фразы мошенников:

• «Продиктуйте пароль из CMC»;

• «На вашу карту пришел крупный денежный перевод»;

• «Назовите данные банковской карты»;

• «На вашей карте замечена подозрительная активность»;

• «Ваша сим-карта была заблокирована»;

• «Это служба безопасности банка. С вашего счета списали деньги»;

• «Это сотрудник полиции, ФСБ. Переведите свои деньги на безопасный счет».

Информация предоставлена ГСУ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области