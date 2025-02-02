3 февраля - международный день кормления птиц

День кормления птиц — это особый праздник, который призывает людей заботиться о пернатых, обеспечивая их кормом, особенно в зимний период, когда естественные источники пищи становятся ограниченными. Этот день отмечается в различных странах и направлен на повышение осведомленности о важности охраны птиц и их среды обитания.

- Важно помнить, что кормить птиц хлебом строго не рекомендуется, - объясняет Вячеслав Осипик, заместитель технического директора Санкт-Петербургского филиала «ЦОК АПК». - Готовый хлеб содержит соль, сахар и другие добавки, которые могут быть опасны для птиц. Хлеб может разбухать в желудке, что приводит к серьёзным последствиям для их здоровья.

Кормление птиц на улице и в парках — это отличный способ помочь им. Вот несколько рекомендаций по правильному кормлению:

Чем можно кормить:

Семена: Подойдут семена подсолнечника, проса, овса, конопли и тыквы.

Орехи: Несолёные орехи (арахис, грецкие, фундук) являются хорошим источником питания.

Сало: Несолёное сало — особенно полезный корм зимой.

Фрукты и ягоды: Яблоки, груши, ягоды и изюм могут привлечь множество птиц.

Другие советы по правилам кормления птиц:

Специальные смеси: В магазинах доступны готовые смеси для кормления птиц.

Кормушки: Устанавливайте их в безопасных местах, вдали от хищников и на высоте, чтобы птицы могли легко добраться до корма.

Очистка: Регулярно очищайте кормушки от старого корма и помета, чтобы предотвратить распространение болезней.

Не перекармливайте: Кормите птиц умеренно, чтобы они не становились зависимыми от человеческой помощи.

Разнообразие корма: Предлагайте разные виды корма, чтобы привлечь различные виды птиц.

Вода: Не забывайте о воде! В холодное время года можно ставить неглубокие миски с водой для питья и купания.

Время кормления:

Утро и вечер: Лучше всего кормить птиц рано утром или поздно вечером, когда они наиболее активны.

Наблюдение:

Наблюдайте за птицами: Кормление — это не только помощь, но и возможность наблюдать за природой. Записывайте виды, которые приходят к вам.

Обучение других:

Вовлекайте семью и друзей: Привлекайте других людей к этому занятию, обучая их правильному кормлению птиц и важности заботы о природе.

Важно помнить, что оставленный корм может привлечь не только птиц, но и других животных, таких как крысы, белки и даже кошки, что может создать дополнительные проблемы в экосистеме.

- Кормление птиц в местах, где это запрещено или неуместно (например, в парках с особыми правилами), может негативно сказаться на окружающей среде и местных жителях, - добавил Вячеслав Осипик.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете эффективно кормить птиц и помогать им выживать в сложные времена, а также наслаждаться наблюдением за ними в своём окружении. День кормления птиц — это замечательная возможность проявить заботу о природе и поддержать наших пернатых друзей в трудные времена.