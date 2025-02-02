3 февраля - международный день кормления птиц
Февраль последний месяц зимы, когда запасы кормов для птиц сокращаются. Специалисты Санкт-Петербургского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» рассказали, как и чем правильно кормить птиц.
День кормления птиц — это особый праздник, который призывает людей заботиться о пернатых, обеспечивая их кормом, особенно в зимний период, когда естественные источники пищи становятся ограниченными. Этот день отмечается в различных странах и направлен на повышение осведомленности о важности охраны птиц и их среды обитания.
- Важно помнить, что кормить птиц хлебом строго не рекомендуется, - объясняет Вячеслав Осипик, заместитель технического директора Санкт-Петербургского филиала «ЦОК АПК». - Готовый хлеб содержит соль, сахар и другие добавки, которые могут быть опасны для птиц. Хлеб может разбухать в желудке, что приводит к серьёзным последствиям для их здоровья.
Кормление птиц на улице и в парках — это отличный способ помочь им. Вот несколько рекомендаций по правильному кормлению:
Чем можно кормить:
Семена: Подойдут семена подсолнечника, проса, овса, конопли и тыквы.
Орехи: Несолёные орехи (арахис, грецкие, фундук) являются хорошим источником питания.
Сало: Несолёное сало — особенно полезный корм зимой.
Фрукты и ягоды: Яблоки, груши, ягоды и изюм могут привлечь множество птиц.
Другие советы по правилам кормления птиц:
Специальные смеси: В магазинах доступны готовые смеси для кормления птиц.
Кормушки: Устанавливайте их в безопасных местах, вдали от хищников и на высоте, чтобы птицы могли легко добраться до корма.
Очистка: Регулярно очищайте кормушки от старого корма и помета, чтобы предотвратить распространение болезней.
Не перекармливайте: Кормите птиц умеренно, чтобы они не становились зависимыми от человеческой помощи.
Разнообразие корма: Предлагайте разные виды корма, чтобы привлечь различные виды птиц.
Вода: Не забывайте о воде! В холодное время года можно ставить неглубокие миски с водой для питья и купания.
Время кормления:
Утро и вечер: Лучше всего кормить птиц рано утром или поздно вечером, когда они наиболее активны.
Наблюдение:
Наблюдайте за птицами: Кормление — это не только помощь, но и возможность наблюдать за природой. Записывайте виды, которые приходят к вам.
Обучение других:
Вовлекайте семью и друзей: Привлекайте других людей к этому занятию, обучая их правильному кормлению птиц и важности заботы о природе.
Важно помнить, что оставленный корм может привлечь не только птиц, но и других животных, таких как крысы, белки и даже кошки, что может создать дополнительные проблемы в экосистеме.
- Кормление птиц в местах, где это запрещено или неуместно (например, в парках с особыми правилами), может негативно сказаться на окружающей среде и местных жителях, - добавил Вячеслав Осипик.
Следуя этим рекомендациям, вы сможете эффективно кормить птиц и помогать им выживать в сложные времена, а также наслаждаться наблюдением за ними в своём окружении. День кормления птиц — это замечательная возможность проявить заботу о природе и поддержать наших пернатых друзей в трудные времена.