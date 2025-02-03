Ленобласть и «Ростех» развивают сотрудничество по реабилитации ветеранов СВО

«Накануне провел переговоры и рабочий выезд в Кластер комплексного сопровождения и реабилитации ветеранов СВО во Всеволожске с заместителем гендиректора «Ростеха» Максимом Выборных. Показал и спортивные объекты Всеволожска, которые также будут использоваться для спортивной реабилитации в контуре Кластера — ледовую арену и ФОК с бассейном. Государственная корпорация поддержит Ленобласть в развитии и тиражировании модели Кластера и проектах по обеспечению безопасности жителей региона», — рассказал Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко по итогу переговоров с гендиректором компании Максимом Выборных.

Каждое учреждение, входящее в состав Кластера, оказывает государственные услуги за средства регионального бюджета в своей сфере. ГАНПОУ ЛО «Мультицентр социальной и трудовой интеграции» реализует программы профессионального обучения/переподготовки, социальной адаптации и трудоустройства участников СВО, получивших инвалидность. Центр адаптивной физической культуры, рассчитанный на 1000 человек в год, реализует услуги медицинской реабилитации в период после протезирования конечностей. Учебно-тренировочный центр «Гостиница для участников СВО» вмещает 19 человек с инвалидностью и предназначен для социально-бытовой адаптации. «Всеволожский агропромышленный техникум» предоставляет свои ресурсы в целях получения среднего профессионального образования в рамках сетевого сотрудничества образовательных организаций. ВМКБ покрывает потребности и запросы в медицинских услугах демобилизованных граждан, а Центр восстановительного лечения в поселке Ириновка принимает военнослужащих на долечивание от медицинских организаций, подведомственных Министерству обороны РФ. ЛОГАУ «Мультипротез» создан для обеспечения медицинскими изделиями – протезами, людей, получивших ампутации конечностей вследствие боевых действий в зоне специальной военной операции.