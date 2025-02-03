Репетиционный экзамен по русскому языку

В экзамене приняли участие 566 человек: 1 (0,2%) обучающийся написал экзамен в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ), 565 (94%) в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ).

Процедура проведения репетиционного экзамена мало отличалась от реального испытания. В пунктах проведения экзаменов были созданы те же условия, что и во время настоящего ЕГЭ: рамки металлодетекторов, видеонаблюдение, запрет на использование запрещенных порядком проведения ЕГЭ справочных материалов, мобильных телефонов, иных гаджетов.

Работа выполнялась 3 часа 55 минут. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов продолжительность выполнения заданий увеличивалась по их желанию на 1,5 часа.

Одиннадцатиклассники познакомились с вопросами организации и проведения ГИА по русскому языку на практике, проверили свою готовность к экзамену.

Учитель русского языка Сусанинская школы Ирина Леонидовна Лачинова считает, что репетиционный экзамен нужен обязательно: «При подготовке к экзамену по русскому языку необходимо помочь детям осознать практическую ценность тех теоретических сведений, которые приходится изучать, а впоследствии повторять и углублять для свободного владения навыками различных видов анализа слов, словосочетаний, предложений, текстов».

Классный руководитель 11 класса Сусанинская школы Ольга Владимировна Дрожжина поделилась своим мнением: «Участие в пробных экзаменах по обязательным предметам — это возможность погрузиться в атмосферу проведения настоящего экзамена, отработать правила заполнения бланков регистрации и бланков ответов и, самое главное, проверить свой уровень подготовки по предмету».

Матвей, ученик 11 класса, отметил: «На пункте проведения экзамена всё было хорошо организовано. Сотрудники были внимательны к участникам репетиции. Понимали, что для нас это стресс, поэтому были доброжелательны и корректны».

Напоминаем, что до реальных экзаменов остается совсем немного времени. Основной период государственной итоговой аттестации в 11 классе пройдет с 23 мая по 4 июля 2025 года.