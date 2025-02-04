Гатчинские стоматологи – на выставке в Дубае

Заведующая гатчинской стоматологической поликлиникой Элина Церябина и зав. ортопедическим отделением Владимир Апполонов были приглашены на ежегодную стоматологическую конференцию и выставку, которая проходит в Объединенных Арабских Эмиратах в первые дни февраля.

AEEDC – Арабская конференция по образованию и стоматологии – проводится каждый год с 1996 года. Также ежегодно во Всемирном торговом центре Дубая проходит и крупнейшая стоматологическая выставка, привлекающая стоматологических экспертов и лидеров отрасли со всего мира. В этом году выставка собрала более 3900 экспонентов, свыше 5300 брендов и более 66 тысяч посетителей, в числе которых – стоматологи, медсестры, ассистенты, техники, рентгенологи, производители и прочие.

Ожидается, что 29-я выставка AEEDC Dubai предопределит будущее мировой стоматологии: здесь представлены новейшие продукты и технологии ведущих мировых компаний – от передового оборудования до инновационных материалов. Конференция AEEDC включает обширную научную программу, охватывающую последние достижения и исследования в различных областях стоматологии. В течение трех дней – с 4 по 6 февраля – ведущие стоматологи и хирурги-имплантологи со всего мира делятся своим опытом, выступления более сотни докладчиков посвящены последним достижениям в области эстетической стоматологии, эндодонтии и других стоматологических дисциплин.

Гатчинские стоматологи Элина Церябина и Владимир Апполонов представляют в Дубае отечественную линейку имплантатов, которые разработаны и производятся в Ленинградской области и активно применяются в гатчинской стоматологической поликлинике.

Напомним, что минувшим летом президент Стоматологической ассоциации Санкт-Петербурга (в которую входит и Ассоциация стоматологов Ленинградской области) Александр Рубежов нанес ревизорский визит в стоматологическое отделение Гатчинской поликлиники «Аэродром» и – в подтверждение высокого стандарта оказания стоматологической помощи в Гатчине – вручил поликлинике особый «Знак качества». Теперь имя столицы Ленинградской области и Гатчинской клинической межрайонной больницы прозвучало на международной арене: AEEDC Dubai 2025 – мировой ориентир в сфере стоматологии и гигиены полости рта, гатчинские дантисты вышли на новый уровень. Надеемся, что пациенты испытают не только чувство гордости, но и все преимущества профессионального роста врачей.

Екатерина Дзюба