В Гатчине построят путепровод над Балтийским переездом

В октябре прошел настоящий праздник в деревне Горбунки Ленинградской области – церемония награждения лауреатов всероссийского фестиваля-конкурса спектаклей по мотивам обрядов народов России «От печки до печки». Фестиваль-конкурс проводился Региональным отделением Ассамблеи народов России Ленинградской области при поддержке ОГО «Ассамблея народов России» и Федерального агентства по делам национальностей. Он был приурочен к Году семьи в Российской Федерации.