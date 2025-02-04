В Гатчине построят путепровод над Балтийским переездом
Комитет градостроительной политики Ленинградской области одобрил подготовку проекта планировки территории для возведения путепровода над Балтийским переездом в створе улицы Киевской в городе Гатчине.
Рубрики: Дороги
Распоряжение принято 30 января. Срок подготовки проекта - 24 месяца с даты принятия распоряжения. Ориентировочная протяженность объекта составляет 180 метров. Ориентировочная площадь территории проектирования – 25,3 га. В распоряжении есть схема границ территории, применительно к которой осуществляется подготовка документации по планировке.
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