Гатчинскому парку нужны парковки

"На территории ГМЗ «Гатчина» нет оборудованных парковок. У нас есть места, куда физически можно заехать на машине. Именно такая площадка была в парке напротив кафе «Торжество». Мы не можем и не имеем право называть ее парковкой, но музей-заповедник не возражал, что люди туда заезжали и с лыжами гуляли по парку Зверинец. Но поскольку в городе существует проблема с парковочными местами, люди стали оставлять там частный автотранспорт на ночь. А мы и выгнать не можем, и закрыть ворота не можем, так как лишим человека возможности прохода к личному автотранспорту, и вводить правила пользования парковкой, которая официально не может там существовать, мы тоже не можем.

Поэтому, к сожалению, сейчас ворота закрыты, но рядом есть круглосуточный проход в парк мимо шлагбаума. Оставить круглосуточный проход и в воротах, где стояли машины, мы себе позволить не можем, так как это потребует организации дополнительного поста охраны.

Музей-заповедник самостоятельно решить вопрос с парковками не может. Как правило, предметом охраны является вся территория музея-заповедника. И тут сразу включаются правовые вопросы.

Вопрос организации парковок должен стать предметом переговоров между администрацией и ГМЗ «Гатчина». Мы с удовольствием будем участвовать в таких переговорах.

Парковка у площади Гатчинского дворца - плод многолетних переговоров с администрацией Гатчины. И мы очень благодарны, что город сделал парковку. Конечно, нам ее очень не хватает, но она есть.

Неплохо было бы иметь парковку у Березовых ворот. И дальше. Но без администрации Гатчинского округа мы эту проблему не решим", - уверена Ольга Писарева.

Татьяна Можаева