Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

Гатчинскому парку нужны парковки

Жители Гатчины обратили внимание, что на улице Крупской напротив кафе «Торжество» исчезла парковка, где посетители парка, туристы и местные жители, могли оставить машины. Чем это объясняется, пояснила заместитель директора по экскурсионно-просветительской деятельности музея-заповедника «Гатчина» Ольга Писарева.

Рубрики:  Общество

"На территории ГМЗ «Гатчина» нет оборудованных парковок. У нас есть места, куда физически можно заехать на машине. Именно такая площадка была в парке напротив кафе «Торжество». Мы не можем и не имеем право называть ее парковкой, но музей-заповедник не возражал, что люди туда заезжали и с лыжами гуляли по парку Зверинец. Но поскольку в городе существует проблема с парковочными местами, люди стали оставлять там частный автотранспорт на ночь. А мы и выгнать не можем, и закрыть ворота не можем, так как лишим человека возможности прохода к личному автотранспорту, и вводить правила пользования парковкой, которая официально не может там существовать, мы тоже не можем.

Поэтому, к сожалению, сейчас ворота закрыты, но рядом есть круглосуточный проход в парк мимо шлагбаума. Оставить круглосуточный проход и в воротах, где стояли машины, мы себе позволить не можем, так как это потребует организации дополнительного поста охраны.

Музей-заповедник самостоятельно решить вопрос с парковками не может. Как правило, предметом охраны является вся территория музея-заповедника. И тут сразу включаются правовые вопросы.

Вопрос организации парковок должен стать предметом переговоров между администрацией и ГМЗ «Гатчина». Мы с удовольствием будем участвовать в таких переговорах.  

Парковка у площади Гатчинского дворца - плод многолетних переговоров с администрацией Гатчины. И мы очень благодарны, что город сделал парковку. Конечно, нам ее очень не хватает, но она есть.

Неплохо было бы иметь парковку у Березовых ворот. И дальше. Но без администрации Гатчинского округа мы эту проблему не решим", - уверена Ольга Писарева.

Татьяна Можаева