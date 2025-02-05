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ГМЗ «Гатчина» сообщил о начале оформления абонементов для жителей Гатчины

С 1 марта начинается оформление абонементов для жителей Гатчины на посещение Дворцового парка в этом сезоне.

Рубрики:  Общество

С 29 апреля вход в Дворцовый парк для гостей города становится платным. Жители Гатчины и микрорайона «Речной» могут оформить сезонный абонемент на свободное посещение парка. Стоимость – 300 рублей, при оформлении на сайте - 200 рублей.

Обратите, пожалуйста, внимание, что абонементы, оформленные ранее, с 2025 года не действуют!

Подробная информация на сайте - vk.cc/cf65qC

 

Фото Ольги Фирсовой