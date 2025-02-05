ГМЗ «Гатчина» сообщил о начале оформления абонементов для жителей Гатчины
С 1 марта начинается оформление абонементов для жителей Гатчины на посещение Дворцового парка в этом сезоне.
Рубрики: Общество
С 29 апреля вход в Дворцовый парк для гостей города становится платным. Жители Гатчины и микрорайона «Речной» могут оформить сезонный абонемент на свободное посещение парка. Стоимость – 300 рублей, при оформлении на сайте - 200 рублей.
Обратите, пожалуйста, внимание, что абонементы, оформленные ранее, с 2025 года не действуют!
Подробная информация на сайте - vk.cc/cf65qC
Фото Ольги Фирсовой
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