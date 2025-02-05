Леса Ленобласти — под защитой

Наиболее распространенными статьями нарушений стали самовольное занятие лесных участков, а также нарушения санитарных и пожарных норм.

«Повышение эффективности контроля и выявление нарушений — это работа, которая будет продолжена и в 2025 году, мы ожидаем, что благодаря вступившим в силу изменениям в законодательство, которые упрощают проведение внеплановых проверок с контролируемыми лицами, будет увеличено и число проверок, и случаев выявления правонарушений в сфере лесного контроля», — отметила председатель комитета госэконадзора, главный лесной инспектор Ленинградской области Рамила Агаева.

Сотрудники департамента лесного надзора провели 169 контрольных мероприятий, что на 26% больше, чем в 2023 году (134 проверки). Усилия принесли результаты: в ходе проверок было выявлено 104 нарушения обязательных требований, что свидетельствует о возросшей активности контроля (в 2023 году зарегистрировано 77 нарушений).

Для пресечения правонарушений было возбуждено 318 дел об административных правонарушениях, что значительно превышает прошлогодний показатель в 164 дела. В 2024 году по итогам рассмотрения дел было вынесено 184 постановления о назначении административного наказания на общую сумму 15,9 миллиона рублей, что также больше, чем в 2023 году (120 постановлений на сумму 7,4 миллиона рублей).