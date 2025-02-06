Виктор Иванов – лучший лектор России

В Национальном центре «Россия» в Москве прошла церемония награждения победителей четвертого сезона конкурса Знание.Лектор, организованного Обществом «Знание».

Масштаб конкурса впечатляет: 20 тысяч заявок и лишь 140 финалистов. Победителей еще меньше - 70 из 37 регионов страны! Чтобы оказаться сегодня на сцене, каждый из них прошёл огромный путь длиною в 9 месяцев, выполняя различные испытания и делясь своим знанием с другими.

Каждый победитель получил 250 тысяч рублей на продвижение своего просветительского контента.

Виктор Иванов в финале конкурса он выступил с педагогической лекцией «Уроки для учителя, или как три наставления от Льва Николаевича совершенствуют учебный процесс». Три года назад Виктор Иванов стал победителем конкурса «Флагманы образования. Студенты». И вот еще один успех. Также он оказался победителем спецноминации «Навыки будущего в образовании» и получил сертификат на обучение по программе освоения цифровых навыков и компьютерной грамотности от образовательной платформы «Алгоритмика».

Мраморные кубы, олицетворяющие величие и стойкость, победителям вручили Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов, Советник Президента Российской Федерации Елена Ямпольская, генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль и капитан танковых войск, Герой Российской Федерации, директор департамента по патриотической работе в Российском обществе «Знание» Балдан Цыдыпов.

Знание. Лектор» - всероссийский конкурс, позволяющий в каждом регионе выявлять талантливых просветителей и создавать возможности для их профессионального роста в этой области. Любой желающий может попробовать свои силы в качестве лектора, усовершенствовать навыки публичных выступлений и найти свою аудиторию.

Среди лучших участников также Ольга Фигура – педагог дополнительного образования, руководитель детского медиацентра «School_Media» Муринской школы № 3. В финале конкурса она выступила с лекцией о героях, задавшись вопросами о том, где их искать в современном мире, как трансформируется образ героя и кого сегодня считают героями дети.