График выездной регистрации собак в поселениях Гатчинского муниципального округа

Сиверское поселение:

7 февраля: д. Куровицы – 14:15-15:00 (на площадке перед магазином «Хлебная усадьба»), д. Маргусы – 15:10-15:50 (у тел. аппарата).

Дружногорское поселение:

10 февраля: п. Дружная горка – 14:20-16:00 (площадка у ДК),

11 февраля: д. Симанково – 14:30-15:00 (у остановки), д. Заозерье – 15:10-15:40 (у магазина),

12 февраля: д. Лампово – 14:20-15:00 (ул. Центральная, у магазина), с. Орлино – 15:10-15:40 (у магазина),

13 февраля: д. Изора – 14:20-14:40 (у магазина), д. Лязево и д. Протасовка – 14:50-15:30 (около моста между Лязево и Протасовкой), д. Кургино – 15:50-16:10 (у магазина),

14 февраля: д. Зайцево – 14:20-14:50, д. Остров – 15:00-15:30 (у магазина).

Кобринское поселение:

17 февраля: д. Мельница – 14:15-14:45 (у магазина), с. Воскресенское – 14:50-15:20 (у памятника Арине Родионовне),

18 февраля: п. Высокоключевой – 14:20-15:00 (Берёзовая аллея), д. Новокузнецово – 15:10-15:30 (у доски объявлений), д. Погост – 15:40-16:00,

19 февраля: п. Прибытково – 14:15-15:15 (библиотека), д. Меньково – 15:20-15:45 (у 5-этажных домов около спортивной и детской площадки),

20 февраля: п. Карташевская – 14:15-15:30 (у магазина),

21 февраля: п. Кобринское – 14:15-15:30 (здание администрации).

Рождественское поселение:

24 февраля: д. Выра – 14:25-14:55 (у магазина), д. Поддубье – 15:00-15:30 (у тел. будки),

25 февраля: д. Батово – 14:30-16:00 (у остановки на въезде),

26 февраля: п. Дивенский – 14:40-16:00 (у клуба),

27 февраля: с. Рождествено – 14:20-15:00 (ул. Терещенко, д.4), д. Чикино – 15:15-15:35 (у магазина), д. Ляды – 15:45-16:00 (у остановки),

28 февраля: д. Межно – 14:15-14:45 (у магазина), д. Рыбицы – 14:55-15:25 (у въезда).