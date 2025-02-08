Акция проводится при поддержке Министерства культуры России. Инициаторы акции - Российская государственная детская библиотека и Ассоциация деятелей культуры, искусства и просвещения «Растим читателя».

Главная идея акции «Дарите книги с любовью» – вдохновлять людей дарить друг другу хорошие книги, способствовать распространению идеи ценности детского чтения как важнейшего средства интеллектуального и духовного развития детей и подростков, вдохновить и организовать других людей на такой же замечательный поступок – подарить книгу.

В детской библиотеке встречаются дети и книги. Подарите книгу библиотеке – подарите радость детям. Пусть это будет одна особенная книга, именно та, которой не хватает в семье или в библиотеке, или вам просто хочется поделиться радостью чтения с другими людьми.

Во время акции «Дарите книги с любовью–2025» на площадке Гатчинской детской библиотеки будут собираться книги для Фонда многодетных матерей и опекунов «Теплый дом» и других детских организаций города. Если вы имеете возможность поделиться книгами, просим выбрать для подарка одну хорошую, интересную детскую книгу, изданную в последние несколько лет - новую или в хорошем состоянии.

Книги можно принести в детскую библиотеку по адресу: Гатчина, ул. Хохлова, д. 16. Ждем вас в часы работы библиотеки с 1 по 29 февраля.