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Почему засыпали песком дорожки в парке Зверинец?

В выходные жители Гатчины, собравшиеся покататься на лыжах в парке Зверинец, были неприятно удивлены, увидев вместо лыжни засыпанные песком дорожки.

Рубрики:  Общество

 За комментарием мы обратились в ГМЗ «Гатчина», где нам сообщили:

- В парке Зверинец начались работы по восстановлению дорожек, в том числе и участка Берёзовой дороги. Планируем завершить их благоустройство к лету. Остальной лыжный маршрут не засыпан и свободен для проезда.