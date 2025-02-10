Почему засыпали песком дорожки в парке Зверинец?
В выходные жители Гатчины, собравшиеся покататься на лыжах в парке Зверинец, были неприятно удивлены, увидев вместо лыжни засыпанные песком дорожки.
Рубрики: Общество
За комментарием мы обратились в ГМЗ «Гатчина», где нам сообщили:
- В парке Зверинец начались работы по восстановлению дорожек, в том числе и участка Берёзовой дороги. Планируем завершить их благоустройство к лету. Остальной лыжный маршрут не засыпан и свободен для проезда.
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