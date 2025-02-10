Почему засыпали песком дорожки в парке Зверинец?

За комментарием мы обратились в ГМЗ «Гатчина», где нам сообщили:

- В парке Зверинец начались работы по восстановлению дорожек, в том числе и участка Берёзовой дороги. Планируем завершить их благоустройство к лету. Остальной лыжный маршрут не засыпан и свободен для проезда.