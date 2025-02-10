Премии губернатора – за лучшие научные работы

«Исследования ленинградских ученых ускоряют прогресс в лечении онкологии, освоении космоса, экспериментальной физике и создании инновационных оптических систем. К Дню российской науки подписал распоряжение о присуждении премий губернатора в размере до 150 тысяч рублей за лучшие научные работы и открытия по итогам прошлого года:

Лилит Ваганян и Федору Паку из ПИЯФ НИЦ КИ в Гатчине;

Владимиру Филиппову, Кириллу Иванову, Денису Архипову и Елене Муравьевой из НИИ оптико-электронного приборостроения;

Михаилу Орехову и Дмитрию Калинину из НИТИ им.А.П. Александрова.

Благодарю каждого, кто решил посвятить свою жизнь науке — ваши идеи и открытия вдохновляют следующее поколение исследователей, помогают нам справляться с важнейшими вызовами времени», — отметил глава региона.

Лилит Ваганян и Федор Пак удостоены премии за разработку уникальной системы цифрового планирования дозовых нагрузок при лечении онкологии.