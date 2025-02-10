Премии губернатора – за лучшие научные работы
К Дню российской науки Александр Дрозденко подписал распоряжение о присуждении премий губернатора ленинградским ученым в размере до 150 тысяч рублей за лучшие научные работы и открытия по итогам прошлого года.
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«Исследования ленинградских ученых ускоряют прогресс в лечении онкологии, освоении космоса, экспериментальной физике и создании инновационных оптических систем. К Дню российской науки подписал распоряжение о присуждении премий губернатора в размере до 150 тысяч рублей за лучшие научные работы и открытия по итогам прошлого года:
- Лилит Ваганян и Федору Паку из ПИЯФ НИЦ КИ в Гатчине;
- Владимиру Филиппову, Кириллу Иванову, Денису Архипову и Елене Муравьевой из НИИ оптико-электронного приборостроения;
- Михаилу Орехову и Дмитрию Калинину из НИТИ им.А.П. Александрова.
Благодарю каждого, кто решил посвятить свою жизнь науке — ваши идеи и открытия вдохновляют следующее поколение исследователей, помогают нам справляться с важнейшими вызовами времени», — отметил глава региона.
Лилит Ваганян и Федор Пак удостоены премии за разработку уникальной системы цифрового планирования дозовых нагрузок при лечении онкологии.
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