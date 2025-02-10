В Гатчинской школе №7 вспоминали о блокаде Ленинграда

Ученики нашей школы организуют акции памяти, проводят уроки мужества, встречи с ветеранами и жителями блокадного города. В рамках таких мероприятий школьники узнают истории тех, кто пережил страшные дни блокады, читают дневники очевидцев и сопереживают воспоминаниям ветеранов. Учащиеся участвуют в возложении цветов к мемориалам, а также посильно помогают ветеранам и жителям блокадного Ленинграда.

В этом году наша «семёрка» приняла участие во Всероссийской акции «Блокадные окна». Ребята-активисты из Движения Первых ко дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады украсили окна школы бумажными узорами, вырезанными из бумаги.

Каждый участник вложил душу в создание уникальных композиций. Эти работы не просто украшают школу, они напоминают о стойкости и мужестве защитников города.

Также, ученики нашей «семерки» приняли участие в акции «Цветок жизни», которая проводилась в Ленинградской области. Вместе со старшеклассниками и преподавателями ученики сделали памятный значок, соединяющий ленточку Ленинградской Победы и символ акции – «Цветок жизни», символизирующий жизнь, стойкость и веру в будущее!

Старшеклассники объяснили ребятам, что оливковый цвет ленты символизирует победу, а зелёный - традиционно считается цветом жизни. В нашей школе более 400 ребят приняли участие в этой акции и сделали своими руками «Цветок жизни».

Эти акции призваны почтить память тех, кто погиб в осажденном городе. Во время блокады Ленинград оказался отрезанным от внешнего мира, и жители города испытывали страшные лишения: голод, холод, постоянные бомбардировки. Несмотря на все трудности, люди продолжали бороться за свою жизнь и свободу. Ленинградцы проявили невероятную стойкость и мужество, выдержав самые трудные времена. Их подвиг навсегда останется в памяти потомков.

Такие мероприятия способствуют патриотическому воспитанию, сохранению исторической памяти и передают молодому поколению важные ценности – уважение к историческому прошлому страны и гордость за подвиг предков.

Мы благодарим Совет ветеранов войны и труда Гатчинского района и лично председателя совета Людмилу Николаевну Голубеву, а также Гатчинское отделение партии «Единая Россия» и лично Ангелину Высоцкую и Александра Селиверстова за тесное сотрудничество, оперативность и готовность всегда помочь

Выражаем благодарность всем преподавателям и старшеклассникам, которые помогли в проведении этой акции. Спасибо вам за внимание к истории нашей страны, за вашу отзывчивость и искренность.

Родительский комитет Гатчинской школы №7