31-й кинофестиваль «Литература и кино» пройдёт в Гатчине в июне

Прием заявок на участие в конкурсной программе начнется 17 февраля и продлится до 17 апреля 2025 года. Заявку можно подать, заполнив форму на официальном сайте фестиваля www.likintfest.ru. Решение о включении фильма в конкурсную программу принимает отборочная комиссия, которая заканчивает работу 30 апреля 2025 года.

К участию в кинофестивале принимаются игровые и анимационные фильмы-экранизации и картины, созданные по мотивам литературных и драматических произведений, а также игровые сериалы-экранизации, неигровые и художественно-публицистические фильмы, созданные о жизни и творчестве писателей, поэтов, кинорежиссеров. Фестиваль принимает к участию игровые, документальные, анимационные короткометражные фильмы, созданные в течение 2024–2025 годов (по согласованию с Организационным комитетом фестиваля в конкурсную программу могут быть приняты картины, созданные ранее).

Традиционно в программу фестиваля войдут показы конкурсных работ, ретроспективные и специальные показы, творческие встречи, литературные вечера, тематические концерты и другие мероприятия.

Фестиваль пройдет при поддержке администрации Гатчинского муниципального округа и правительства Ленинградской области.

Директор фестиваля – режиссёр, продюсер Михаил Славский.

Программный директор фестиваля – главный редактор портала «Работники ТВ» Сергей Симаков.