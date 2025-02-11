«Однокурсники» от искусства: пятьдесят лет спустя

Выставка «Одноклассники» приурочена к полувековому юбилею образования этого курса. Участники экспозиции — Вячеслав Данилов, Татьяна Соколова, Игорь Глазов, Эвелина Васильева, Анна Левина. Каждый художник по-своему интересен, каждый — индивидуальность, каждый имеет собственное мировоззрение, что и отразилось в представленных работах. В одном пространстве всех этих талантливых людей объединила любовь к искусству, память о прекрасных студенческих годах и многолетняя дружба. Представленные на выставке работы характеризуют каждого из них не в полной мере, представляя лишь частичку их творчества.

Идея собрать в одном пространстве столь разных художников и, в то же время, выпускников одного курса и одной мастерской принадлежит гатчинцу Вячеславу Данилову.

- Мы долго мечтали о такой выставке, - говорит Вячеслав Николаевич. - Мы поступили учиться в Академию художеств в 1975 году, и очень приятно, что открытие выставки «Однокурсники» состоялось именно в День студента.

С работами художника, члена Санкт-Петербургского отделения Союза художников России Вячеслава Данилова Гатчина хорошо знакома по персональным выставкам.После окончания института Вячеслав Николаевич работал художественным редактором в Ленинградском отделении издательства «Детская литература». Позже иллюстрировал и оформлял книги в издательствах «Лениздат», «Просвещение», «Художественная литература», «Азбука». С 2001 года живет и творит в Гатчине.

Вячеслав Данилов постоянно совершенствует свое мастерство в разных техниках. Это и масляная живопись, и акварель, и линогравюры, и офорты. Большой интерес вызывает его графический цикл «Ратные люди», показывающий, как выглядели воины самых разных эпох и стран, начиная с первых веков нашей эры и заканчивая XVII веком.

Также на выставке представлены пастельные пейзажи и натюрморты петербургской художницы Татьяны Соколовой. Начиная с 1973 года, Татьяна Ивановна работает в Аничковом дворце творчества юных. Много лет оформляет вестибюль Дворца к новогодним елкам. Участница художественных выставок Санкт-Петербурга, ее работы есть в частных коллекциях России, Голландии, Италии.

Игорь Николаевич Глазов — член Санкт-Петербургского Союза художников, участник российских и зарубежных выставок. Создал целый ряд произведений книжной графики — иллюстрации к детским книгам, произведениям русской и зарубежной литературы. Работает преподавателем в Санкт-Петербургском государственном академическом художественном лицее им. Б.В. Иогансона при Российской Академии художеств. На выставке «Однокурсники» представлены иллюстрации Игоря Глазова к сказкам «Гадкий утенок», «Три толстяка», «Золотой ключик, или Приключения Буратино», «Прожорливый башмак», «Дикая собака Динго», «Про мальчика Яшу».

Эвелина Генриховна Васильева — член Союза художников России и Санкт-Петербургского общества акварелистов. До 1991 года работала на Комбинате графического искусства. Оформляла и иллюстрировала детские и взрослые книги для издательств «Советский писатель», «Детская литература», «Дрофа», «Астрель», «Малыш». Преподавала в Санкт-Петербургском педагогическом университете им. А.И. Герцена. Участница многочисленных выставок в России и за рубежом. На выставке в Гатчине Эвелина Васильева представила станковые работы из серии «По местам Достоевского», жанровые акварели.

Член Союза художников и Санкт-Петербургского общества акварелистов Анна Бенционовна Левина — преподаватель Санкт-Петербургского художественного лицея им. Б.В. Иогансона при Российской Академии художеств. На выставке представлены акварельные работы последних лет — пейзажи Выборга.

Выставка «Однокурсники» продлится в музее города Гатчины до 6 апреля.

Юлия Лысанюк