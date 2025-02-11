Шанс поступить в МГУ – для любознательных ленинградцев

Тема Олимпиады этого учебного года — «нейтральность или лояльность». Она проходит в два этапа: заочный и очный.

Регистрация команд на заочный этап – до 17 февраля включительно. Этап пройдет в командной форме при участии преподавателя-тренера и продлится до 25 февраля. Участники должны подготовить исследование по одной из тем, связанных с финансовой грамотностью и защитой прав потребителей. Исследование включает анализ проблемы из кейса и аргументы в поддержку выбранной позиции.

По итогам заочного этапа в каждом федеральном округе будет выбрана лучшая команда, которая 17-18 апреля примет участие в очном этапе Олимпиады.Индивидуальный зачет представляет собой интерактивное тестирование участников очного этапа. Победители и призеры индивидуального зачета смогут использовать результаты на вступительном экзамене по специальности на программу «Экономическая политика» магистратуры экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.

В жюри Олимпиады входят представители Министерства финансов Российской Федерации, Банка России, команды «Мои финансы», финансовых организаций, а также научного и профессионального сообщества.

Подробная информация — на официальной странице Олимпиады.