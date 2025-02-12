Изменения в Соцкодекс: о льготном проезде «Почетных доноров» и транспортных средствах для многодетных семей

В статью 1.7 областного закона депутаты рекомендовали внести изменения, который инициировал губернатор региона. Они обеспечат дополнительной мерой социальной поддержки в виде льготного проезда на автомобильном транспорте на смежных межрегиональных, межмуниципальных и муниципальных маршрутах федеральных почетных доноров. Они смогут передвигаться по таким маршрутам по регулируемым тарифам на основании единого социального проездного билета. Право на это получат все живущие в области почетные доноры, которые получают ежегодную денежную выплату за счет средств федерального бюджета независимо от уровня их доходов. По данным органов соцзащиты 47 региона, в конце прошлого года таких доноров было более 7700 человек. Многие из них уже пользуются льготным проездом как пенсионеры и предпенсионеры, но 1 885 доноров еще не достигли возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин и из-за этого не получали такую меру социальной поддержки. Изменения в Соцкодекс исправят эту ситуацию.

Второе изменение коснется статьи 3.7 Соцкодекса: оно уточняет категорию многодетных семей, имеющих право на обеспечение транспортным средством за счет бюджета региона. Сейчас по закону микроавтобус получают областные многодетные семьи, где воспитывают шесть и более несовершеннолетних детей, то есть старшему ребенку еще не исполнилось 18 лет. Новая норма расширяет эту категорию: право на транспортное средство получат и те многодетные семьи, где пять детей – несовершеннолетние, а шестой - в возрасте до 23 лет и учится в образовательной организации по очной форме обучения. По данным разработчиков законопроекта, под данный критерий для получения меры соцподдержки подпадают свыше 700 областных семей. Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, «указанное изменение… будет содействовать улучшению качества жизни многодетной семьи, достойному уровню воспитания детей… и расширит возможности для мобильности многодетной семьи».

Депутаты рассмотрят изменения в Соцкодекс на ближайшем заседании Законодательного собрания. Срок вступления в силу обоих законопроектов предлагается установить в течение 10 дней со дня их официального опубликования.

Елена Гариб, пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области