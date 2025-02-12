Охотники помогают бойцам СВО
Охотничий клуб «Возрождение» из Гатчинского округа передал в зону СВО 21 единицу охотничьего гладкоствольного оружия и тысячу патронов к ним. Гражданское оружие используется для борьбы с дронами.
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Это уже вторая поставка в войска. Как сообщили в комитете по животному миру Ленинградской области, в сентябре прошлого года охотники отправляли знакомому батальону танкистов гостинцы. Танкисты поблагодарили и попросили помочь с гражданскими гладкоствольными ружьями. Тогда было передано 26 оружия и более тысячи патронов к ним.
Организовать отправку в войска помогла Росгвардия, в ведении которой находится контроль за охотничьим огнестрельным оружием.
Все желающие передать свое оружие и патроны к нему для использования в зоне СВО могут обратиться в территориальные подразделения Росгвардии. У владельца попросят предъявить паспорт и разрешение. Оружие должно быть исправным.
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