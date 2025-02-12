Охотники помогают бойцам СВО

Это уже вторая поставка в войска. Как сообщили в комитете по животному миру Ленинградской области, в сентябре прошлого года охотники отправляли знакомому батальону танкистов гостинцы. Танкисты поблагодарили и попросили помочь с гражданскими гладкоствольными ружьями. Тогда было передано 26 оружия и более тысячи патронов к ним.

Организовать отправку в войска помогла Росгвардия, в ведении которой находится контроль за охотничьим огнестрельным оружием.

Все желающие передать свое оружие и патроны к нему для использования в зоне СВО могут обратиться в территориальные подразделения Росгвардии. У владельца попросят предъявить паспорт и разрешение. Оружие должно быть исправным.