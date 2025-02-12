Основы православной культуры в современной школе

Предметом Соглашения стало сотрудничество обеих сторон в сфере реализации в Гатчинском муниципальном округе комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики», модуля «Основы православной культуры» в составе этого курса, других программ и проектов в сфере духовно-нравственного воспитания.

- Все мы переживаем за наше подрастающее поколение, знаем, видим, слышим и обращаем внимание на то, что творится во всем мире с молодежью, - отметил епископ Гатчинский и Лужский Митрофан, подписавший соглашение со стороны Гатчинской епархии. - Если мы упустим этот момент, не привьем детям любовь к нравственности, духовным идеалам и традиционным семейным ценностям, это будет катастрофа для нашей страны. Мы со своей стороны очень плотно занимаемся этими вопросами, и хотелось бы, чтобы и в государственных школах как можно больше рассказывали детям о православной культуре. Очень важно, что помимо того, что у нас подписано соглашение с комитетом образования Ленинградской области, мы взаимодействуем и на районном уровне.

Как напомнила председатель комитета образования администрации Гатчинского муниципального округа Марина Шутова, учебный курс «Основы православной культуры и этики» проводится в наших школах уже около десяти лет.

- Сама история говорит о том, что от воспитания детей в школе зависит многое, - говорит Марина Викторовна. - Для нас это также очень важно и значимо. Но, к сожалению, модуль «Основы православной культуры» родители выбирают не всегда. Чтобы он более прочно вошел в нашу школу, необходимо, чтобы и родители осознали его важность. В рамках Соглашения педагоги смогут теснее взаимодействовать с епархией, чтобы понимать, как правильно доносить ту или иную информацию и до родителей, и до детей, и как преподавать этот предмет.

В память об этом событии сотрудники комитета образования Гатчинского округа преподнесли епископу Гатчинскому и Лужскому Митрофану книгу почётного гражданина Гатчинского района, заслуженного учителя России Игоря Смирнова «Лица гатчинского образования: очерки, рассказы, воспоминания о гатчинских педагогах».

Юлия Лысанюк