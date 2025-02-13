Под защитой «Кольчуги»

«Кольчуга» образовалась в 2024 году на территории Сиверского поселения, когда руководитель автономной некоммерческой организации (АНО) по развитию социально-патриотических и спортивных проектов «КольЧуга» Алексей Чугин и кадровый военный, ветеран боевых действий Альберт Шаповалов приняли решение создавать дружины там, где их нет, а потребность есть. Немногочисленных сил местного отдела полиции ни на что не хватает, и оперативная обстановка постоянно накаляется.

Первыми дружинниками стали участники АНО «КольЧуга»: спортсмены, члены Федерации народных видов спорта, и дружине дали одноименное название, отражающее ее суть и функции, – «Кольчуга». Возглавил дружину уроженец Сиверской Альберт Шаповалов. Оставив армейскую службу, он руководит подразделением одного из охранных предприятий Санкт-Петербурга. Помимо основной работы теперь он несет еще немалую общественную нагрузку в роли командира «Кольчуги». Алексей Чугин – его заместитель.

- Я вернулся с Севера, где служил много лет. Приехал в Сиверскую, встретился со старыми знакомыми, порасспрашивал про местную жизнь и узнал, что очень много хулиганья на улице – надо что-то делать, – рассказывает Альберт Шаповалов. - В итоге мы с Алексеем Чугиным создали летом добровольную народную дружину – в соответствии с федеральным законом «Об участии граждан в охране общественного порядка». Но к патрулированию улиц приступили только в ноябре, когда были окончательно подготовлены все документы. Дружина официально зарегистрирована – внесена в реестр общественных организаций правоохранительной направленности. У нас есть уставная документация, подписаны трехсторонние соглашения.

- И как пошло? Начало было успешным?

- Мы начали свою деятельность в такой сезон, когда местное население обычно сидит по домам и на улице не задерживается. А мы ведем свою работу на улице, поэтому зимнее затишье нам даже на руку: происходит слаживание коллектива. Потому что в дружину ведь приходят люди, которые никогда не занимались правоохранительной деятельностью и не имеют об этом никакого представления.

- Как вы их готовите?

- Мы постоянно проводим тренировки, объясняем правовые нормы: как дружинники могут применять физическую силу по отношению к нарушителям, как нужно действовать с несовершеннолетними. Начинающим все надо разъяснять. Мы проводим занятия по оказанию первой доврачебной помощи на случай, если появится пострадавший; учим людей вести диалог, чтобы они не срывались на крик, адекватно реагировали на любые уличные события.

- Для всех этих занятий необходимо помещение. Где базируется дружина «Кольчуга»?

- Это одна из наших проблем. Еще в прошлом году глава Кобринской администрации Вячеслав Федорченко попросил нас поработать также и на территории Кобринского поселения. Он оказывает нам очень серьезную помощь в административном плане, выделил помещение. И Сиверская администрация идет нам навстречу.

Мы надеемся, что в ближайшее время у нас будет свое помещение и спортзал, где мы сможем проводить занятия. У нас есть замечательный тренер по рукопашному бою, который готов с нами поработать. Но нас не интересуют драки или какие-то спортивные достижения – мы хотим просто дать членам нашей дружины базовые навыки, как справиться с противником несколькими приемами. Что-то вроде самбо.

- А форма у дружинников есть? Красные повязки, как раньше? Вы узнаваемы?

- Администрация Гатчинского округа предоставила нам нарукавные повязки красного цвета с тремя буквами ДНД. У нас есть шевроны, на защитных жилетах на спине надпись «Дружина», на груди – ДНД. Без знаков различия мы не ходим. Кроме того, в соответствии с законодательством у дружинника должно быть служебное удостоверение, которое он обязан предъявлять по требованию граждан и должностных лиц, находясь на маршруте патрулирования. Но порядка выдачи этих удостоверений никто не знает, и мы направили запрос в Комитет правопорядка. А в соответствии с законом, помимо удостоверения у дружинника должен быть жетон с номером удостоверения. Эти знаки и удостоверение дружинник имеет право носить при себе только во время исполнения своих обязанностей.

- Сколько человек в «Кольчуге»?

- В нашем сообществе больше 20 человек. Но по закону дружинником может считаться только тот, кто прошел определенный фильтр. Каждый желающий должен представить справку от психиатра и нарколога. На каждого кандидата мы подаем документы в УМВД России по Гатчинскому району, где их рассматривают, проверяют по базам. Если у человека нет неснятой и непогашенной судимости, серьезных административных правонарушений, то его допускают к работе дружинником.

Сейчас у нас 11 непосредственно зарегистрированных дружинников, подготовлен пакет документов еще на восемь человек, и есть шесть-семь кандидатов.

- Получается, численность дружины растет?

- Мы постоянно над этим работаем. Есть группа в соцсети «ВКонтакте», где мы освещаем свою деятельность. Уже собрали около двух тысяч подписчиков. Очень ждем в своих рядах молодых ребят, потому что нам много приходится иметь дело с молодежью и, чтобы найти с ними общий язык, нам, конечно, нужны молодые люди. Мы пытаемся привлечь молодежь посредством спорта, заинтересовать через военно-патриотическое движение и, соответственно, привести к себе в дружину.

- Сколько же лет действующим дружинникам?

- Средний возраст – около 40 лет. Есть у нас и опытный, солидный дружинник, который хочет навести порядок и участвует практически во всех патрулях. Есть в наших рядах ветераны специальной военной операции.

- Как часто вы ходите в патруль?

- У нас плавающий график. Патрулируем в среднем два раза в неделю. Выходим один раз в будний день малыми силами: четыре-пять человек выезжаем в одно из поселений – в Сиверское или Кобринское. И один массовый патруль работает в те дни, когда люди начинают активно отдыхать: в выходные и праздники. Как показывает жизненный опыт, именно в такие дни и происходит всплеск правонарушений. Тогда мы патрулируем вечером, ночью около увеселительных заведений, на площадях.

- Какова территория охвата?

- Пока только Сиверское и Кобринское поселения. В ближайшее время мы планируем начать патрулирование Дружной Горки – с администрацией уже был разговор. У нас есть дружинники из Вырицы: несмотря на то, что их территорию мы не имеем права патрулировать (по закону за дружиной закрепляется определенное поселение), они приезжают и вместе с нами проводят патрули в Сиверской, в Суйде и просят, чтобы мы пришли в Вырицу.

- К полиции дружина имеет отношение?

- Нет, и я всегда подчеркиваю, когда возникает такой вопрос: мы не полицейские! Мы преступников не ловим. Совсем. Мы занимаемся охраной общественного порядка, которая подразумевает под собой исключительно профилактические меры. Мы не силовое подразделение. Мы можем применять физическую силу, но в рамках 37–39 статьи УК РФ. Это необходимая оборона и защита. Специальных полномочий нам не дано абсолютно. Но мы готовы и к негативному сценарию, и перед каждым выходом в патруль проводится инструктаж в отделе полиции.

- Но какие-то средства защиты у вас есть?

- Глава Кобринского теруправления Вячеслав Федорченко предоставил нам радиостанции для быстрой связи. Когда нас собирается достаточно большое количество, мы приезжаем в какой-нибудь населенный пункт и разбиваемся на две или три группы. Если где-то произошел конфликт, по радиосвязи группа может за пару секунд вызвать подкрепление.

Очень помог депутат Госдумы РФ Сергей Петров: он закупил нам четыре видеорегистратора и десять комплектов средств индивидуальной бронезащиты. Это самые элементарные бронежилеты, чтобы члены дружины чувствовали себя в большей безопасности в случае более острого столкновения с уличной преступностью. Да, мы готовимся и к такому развитию событий, на всякий случай. Поэтому наши дружинники, выходя в патруль, надевают на себя средства бронезащиты, берут средства видеофиксации и рации.

- Для дружинников предусмотрены какие-то преференции?

- Теоретически, преференции должны быть, но, к сожалению, на местном уровне это пока не работает. Этот вопрос требует обсуждения с руководством Гатчинской администрации. Потому что сейчас мы можем предложить тем, кто хочет вступить в наши ряды, только бесплатные тренировки. А по законодательству, теоретически, дружинник должен получать 250 рублей в час. Мы этого пока не видим, все затраты: форма, бензин для разъездов по территории – ложатся на наши плечи. При том, что мы все-таки тратим на эту общественную работу личное время, иногда в ущерб семье и основной работе.

- Как реагируют жители на появление дружинников на улицах?

- Есть люди, которые воспринимают это с большим негативом. В нашей группе «ВКонтакте» один гражданин очень резко высказался: «Кто вы такие, и какое морально-этическое право имеете ходить здесь?» Но 90% жителей поддерживают и искренне благодарят. Нас уже стали узнавать на улицах: здороваются и говорят спасибо.

Большой отклик общественности в Суйде, Кобрино, Карташевской, Прибытково, Сиверской, Белогорке. Везде, где мы бываем, к нам относятся с признательностью, я бы так сказал.

- Получается ли у дружинников противостоять уличной шпане?

- Вполне успешно. В небольших населенных пунктах попроще – там народу меньше. В урбанизированных поселках более сложная обстановка. В Сиверском мы регулярно патрулируем центр – место притяжения выпивох. Как-то один из них там вечером чинил разборки. Мы подошли, вмешались, растянули участников конфликта в разные стороны, и все закончилось.

Очень много проблем с молодежью. В последний раз приехали на эту площадь, только вышли из машины – грянул взрыв. Подростки что-то взорвали и побежали. Мы догнали их – целую группу детей от 12 до 17 лет, сняли все на видео. Объяснили, что пиротехнику нельзя взрывать без взрослых и ближе 30 метров от зданий, тем более в такое неспокойное время. А после 22:00 для детей у нас вообще – комендантский час.

Жители Суйды обращались, просили пообщаться с соседями-дебоширами. Мы съездили туда, и потом пришел отзыв: «После вашего появления все затихло».

- Командование «Кольчуги» настроено серьезно?

- Мы собираемся работать долго. Насколько? Пока будем полезны. Невзирая на критику, планомерно будем делать свое дело, потому что мы сюда пришли именно за тем, чтобы оказать помощь нашим землякам. Нас останется двое – пойдем в патруль вдвоем. Говорят, желание сдаться появляется за полчаса до победы. Поэтому нужно идти…

Беседовала Екатерина Дзюба