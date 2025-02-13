Забота о природе с детства: в России проходит онлайн-олимпиада по экологии

«В России уделяется большое внимание сохранению окружающей среды. По всей стране восстанавливают леса, расчищают водоемы, ликвидируют опасные объекты. В заповедниках идет работа по восстановлению уникальных экосистем. Вклад в экологическое благополучие России может внести каждый ее житель. Основы бережного отношения к природным ресурсам необходимо закладывать с детства», — прокомментировал глава Минприроды России Александр Козлов.

Как принять участие

Олимпиада бесплатна и доступна для всех школьников. Ученики 10-х и 11-х классов в этом году к соревнованию присоединятся впервые. Чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться на сайте или войти с логином и паролем от Учи.ру. Для успешного прохождения олимпиады не нужны углубленные знания школьной программы. В этом году участникам предстоит стать связующим звеном между природой и рукотворным миром. Они будут принимать решения, которые помогут сохранить окружающую среду, и расследовать взаимосвязи природных явлений.

«Экологическое образование детей — весомый вклад в будущее нашей планеты. Через задания олимпиады мы стремимся показать школьникам, как повседневные действия человека влияют на окружающий мир. Опытные методисты Учи.ру разработали игровые задачи, которые развивают критическое мышление и формируют экологическую ответственность, помогая детям принимать осознанные решения. Участники узнают, как минимизировать углеродный след, рационально использовать ресурсы и заботиться о природе. Мы уверены, что такие вовлекающие форматы делают тему экологии доступной и увлекательной», — прокомментировала руководитель регионального развития Учи.ру Илона Абаншина.

Уроки экологии

Подготовиться к интеллектуальному соревнованию помогут экологические уроки, которые в регионах проводят волонтеры Всероссийского экологического движения «Экосистема».

«На открытых уроках в поддержку олимпиады волонтеры движения расскажут ребятам о полезных экопривычках и помогут им разобраться в вопросах рационального использования ресурсов. Изучая основы бережного отношения к природе, школьники учатся принимать ответственные решения и действовать в интересах окружающей среды», — отметил сопредседатель Всероссийского экологического движения «Экосистема» Андрей Руднев.

Все участники соревнования получат сертификат, грамоту или диплом в зависимости от результатов

Учителей наградят благодарственными письмами. Олимпиада проходит при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии России. Партнеры проекта — Всероссийское экологическое движение «Экосистема», Агентство стратегических инициатив и «Авито».

А мы напоминаем, что национальный проект «Экологическое благополучие» нацелен на заботу об окружающей среде. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сохранение редких видов животных.