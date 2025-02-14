«Юный мастер» из детского сада

Проект «Юный мастер» направлен на получение детьми дошкольного и младшего школьного возраста начальных навыков профессионального мастерства в разных профессиях и сферах деятельности.

Больше всего участников соревновалось в компетенции «Изобразительная деятельность» – 18 дошкольников и младших школьников, из которых только три мальчика. На втором месте компетенция «Инженер-строитель» - 10 участников, все мальчики. В компетенции «3D-дизайн» мальчиков и девочек было примерно поровну. В компетенции «Журналистика» соревновались пять человек, и все девочки, а в компетенции «Программирование» среди участников - три мальчика и одна девочка.

Площадкой для проведения соревнования традиционно стал Районный центр детского творчества. Детям предлагалось выполнить несколько заданий, связанных с выбранной профессией, например, ответить на вопросы о профессии, отобрать инструменты и оборудование, необходимые представителю данной профессии. Второй модуль включал практическую работу: строительство модели из конструктора, программирование роботов, интервью с поваром, рисование натюрморта. В заключение участники должны были представить свою работу экспертам.

Организаторы муниципального этапа чемпионата «Юный мастер» - комитет образования Гатчинского округа, Районный центр детского творчества, Центр информационных технологий и социальный партнер - Гатчинский педагогический колледж им. К.Д.Ушинского сделали все возможное, чтобы этот конкурс запомнился детям не только новыми знаниями, интересными встречами, но и положительными эмоциями.

На каждом шагу юных мастеров сопровождали заботливые волонтеры – студенты педколледжа. Помимо конкурсных испытаний в программе чемпионата было торжественное открытие с дружескими напутствиями, развлекательная программа с обаятельными аниматорами и фотозона.

Вот результаты муниципального этапа.

В компетенции «Изобразительное искусство», возрастная группа 5–7 лет победила Милана Сизова (детский сад №51); 2 место - Юлия Григорьева (Сиверская школа №3, дошкольные группы); 3 место - Ева Августинова (детский сад №55).

В компетенции «Изобразительное искусство» возрастная группа 7–11 лет, победила Наталья Землянкина (РЦДТ, Дом творчества «Журавушка»); 2 место - Надежда Кошелева (РЦДТ, Центр творчества «Созвездие»; 3 место - Ильвина Давыдова (базовая школа Гатчинского педагогического колледжа имени К.Д. Ушинского)

В компетенции «3Д-дизайн», возрастная группа 5-7 лет, победу одержал Фёдор Шарипов (детский сад № 43); 2 место - Олеся Ткачева (детский сад № 43); 3 место - Матвей Захаркин (РЦДТ).

В компетенции «3Д-дизайн», возрастная группа 7-11 лет, первое место поделили Арина Исакова (Коммунарская школа №2) и Арсений Коноплев (РЦДТ); 2 место - Дмитрий Пузыня (ЦИТ); 3 место - Варвара Рябова (ЦИТ).

В компетенции «Инженерно-строительное дело», возрастная группа 5–7 лет, победил Александр Касаткин (детский сад № 52); 2 место - Кирилл Вылегжанин (детский сад № 23); 3 место - Матвей Хоренко (детский сад №47).

В компетенции «Инженерно-строительное дело», возрастная группа 7–11 лет на первом месте два воспитанника ЦИТ - Лев Коновалов и Егор Пузыня; 2 место - Михаил Мишарин (Коммунарская школа №2); 3 место - Лев Бояринцев (Гатчинская школа № 4).

В компетенции «Программирование», возрастная группа 5–7 лет, лучший результат показали Игнат Кабанов и Агния Трубцова (детский сад №8); 2 место - Денис Колонтаев и Семен Первушин (детский сад №52).

В компетенции «Журналистика», возрастная группа 5–7 лет, победила Вера Панина (детский сад № 23); 2 место - Есения Черкасова (детский сад №52); 3 место - Вера Высоцкая (детский сад №50).

В этой же компетенции среди младших школьников победила Мария Малахова (Пригородная школа); 2 место - Ариадна Минакова (РЦДТ, Дом творчества «Журавушка»).

Победителей ждет новое путешествие в мир профессий – региональный этап чемпионата «Юный мастер».

Напомним, что этот чемпионат проводится в Ленинградской области с 2018 года. Юные мастера из Гатчины ежегодно демонстрируют успешные результаты на межрегиональном этапе. Так, в 2024 году призовые места заняли девять участников из Гатчинского района.

Татьяна Можаева