Не работает валидатор? Вам повезло – едете бесплатно!

- В некоторых автобусах по-прежнему не работают валидаторы. Водители просят переводить деньги на карту… Как быть?

- Безналичная оплата проезда – это обязательная услуга, которая должна быть предоставлена пассажиру, - объяснил Михаил Присяжнюк. - Если вы зашли в автобус, и водитель вам говорит, что у него не работает валидатор, считайте, что вам повезло – вы едете бесплатно. Мы оплачиваем полным рублем проезд по валидатору всех льготных категорий граждан – это порядка 40–50% всех пассажиров, все остальные пассажиры имеют право оплатить наличными либо безналом. Если вы переводите деньги водителю на карту, вы поощряете воровство!

- Некоторые водители курят зимой в салоне автобусов…

- Есть административная статья за курение в салоне. Если вы стали свидетелем курения в салоне, обратитесь в Роспотребнадзор – водитель будет за это наказан.

Фото: Комитет по транспорту Ленобласти