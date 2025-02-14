Не работает валидатор? Вам повезло – едете бесплатно!
В ходе прямого эфира, посвященном автобусному сообщению в Гатчинском округе, председателю комитета по транспорту Ленинградской области Михаилу Присяжнюку задали вопросы о неработающих валидаторах и курении водителей в автобусах.
- В некоторых автобусах по-прежнему не работают валидаторы. Водители просят переводить деньги на карту… Как быть?
- Безналичная оплата проезда – это обязательная услуга, которая должна быть предоставлена пассажиру, - объяснил Михаил Присяжнюк. - Если вы зашли в автобус, и водитель вам говорит, что у него не работает валидатор, считайте, что вам повезло – вы едете бесплатно. Мы оплачиваем полным рублем проезд по валидатору всех льготных категорий граждан – это порядка 40–50% всех пассажиров, все остальные пассажиры имеют право оплатить наличными либо безналом. Если вы переводите деньги водителю на карту, вы поощряете воровство!
- Некоторые водители курят зимой в салоне автобусов…
- Есть административная статья за курение в салоне. Если вы стали свидетелем курения в салоне, обратитесь в Роспотребнадзор – водитель будет за это наказан.
Фото: Комитет по транспорту Ленобласти