Задолжала ребёнку – получила исправительные работы

Согласно судебному решению от 2020 года, вынесенному районным судом Санкт-Петербурга, гражданка М. обязана была выплачивать алименты на содержание своего несовершеннолетнего сына. Но за два года она ничего не заплатила. В 2022 году во исполнение решения суда судебным приставом-исполнителем было возбуждено исполнительное производство о взыскании с гражданки М. алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка.

Дело с мертвой точки не сдвинулось: денег от матери ребенок не увидел, и в 2023 году постановлением гатчинского мирового судьи гражданка М. была признана виновной в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ, и суд назначил ей наказание в ви-де обязательных работ на срок 100 часов. Обязательные работы она тоже проигнорировала.

Мать-кукушка нарушила требования части 2 статьи 38 Конституции Российской Федерации и статьи 80 Семейного кодекса РФ, устанавливающих обязанность родителей содержать своих несовершеннолетних детей. Достоверно зная о возложенной на нее судом обязанности уплачивать алименты, а также о возбуждении в отношении нее исполнительного производства, действуя умышленно, не желая платить деньги на содержание сына, никаких выплат она не производила.

В итоге за пять лет – к августу 2024 года – общая задолженность гражданки М. по алиментным обязательствам на содержание несовершеннолетнего ребенка превысила 940 тысяч рублей. Деньги на сына мамаша не платила с августа 2019-го.

При рассмотрении дела в Гатчинском городском суде подсудимая свою вину в совершении преступления признала в полном объеме. Оценив все имеющиеся в деле доказательства, суд квалифицировал действия гражданки М. по части 1 статьи 157 УК РФ – как неуплату родителем без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетнего ребенка, в нарушение решения суда, причем неоднократно.

При назначении вида и размера наказания суд учел все обстоятельства и назначил гражданке М. исправительные работы на срок десять месяцев с удержанием в доход государства 5% из заработной платы ежемесячно. Приговор суда вступил в законную силу. Алиментные обязательства и долг остались при ней.