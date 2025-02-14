Земля, леса и тишина – всё под контролем

101 протокол

За 2024 год Гатчинский комитет муниципального контроля рассмотрел 2904 обращения, включая заявления граждан и юридических лиц. По результатам рассмотрения этих обращений направлено 378 мер реагирования: письма с требованиями в адрес нарушителей, разъяснения законодательства, требования о принятии мер по соблюдению закона, предостережения и т.п.

Из всех поступивших обращений 476 касались вопросов соблюдения жилищного законодательства, включая заявления о нарушении тишины и покоя граждан.

Составлен 101 протокол об административных правонарушениях по ст. 2.6 областного закона Ленинградской области от 02.07.2003 №47-оз «Об административных правонарушениях», направлено 219 писем с разъяснением законодательства и требованиями о соблюдении тишины и покоя. Вынесено 350 определений об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении в связи с необоснованностью жалоб.

Рассмотрено 163 обращения по вопросу возможных нарушений земельного законодательства, в том числе 39 обращений по землям сельхозназначения. По обращениям проведены осмотры территорий, 65 выездных обследований, по результатам которых объявлено 36 предостережений.

В рамках профилактики правонарушений объявлено шесть предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований жилищного законодательства, шесть – в сфере благоустройства, 101 предостережение о недопустимости нарушения требований земельного законодательства.

В ходе личного приема, а также по телефону в рамках профилактики проведено 70 консультаций.

1,5 млн штрафов

По поручению главы гатчинской администрации совместно с комитетом экономического развития Ленобласти начата работа в направлении цифровизации. Гатчинский комитет муниципального контроля первым в Ленинградской области начал работать в федеральном портале ГИС ТОР КНД – государственной информационной системе «Типовое облачное решение по автоматизации контрольно-надзорной деятельности». Для этого пришлось пройти длительную процедуру согласований с Генеральной прокуратурой РФ. Данный портал дает право гражданам обжаловать выданные предостережения не выходя из дома, оценивать работу муниципальных инспекторов и предоставляет ряд других услуг для удобства граждан.

В «Рейтинге 47» Гатчинскому комитету муниципального контроля присвоены максимальные баллы – равно как и административной комиссии. За 2024 год комиссией было рассмотрено

899 протоколов об административных правонарушениях, из них 245 протоколов – за нарушение требований по скашиванию и уборке дикорастущей травы, корчеванию и удалению дикорастущего кустарника, 24 протокола – за непроведение мероприятий по удалению борщевика Сосновского. Общая сумма штрафов, назначенных по результатам рассмотрения протоколов, составила 1 млн 564 тысячи рублей.

Отходы и охота

В комитет муниципального контроля входит сектор по охране окружающей среды. В 2024 году сектором рассмотрено 463 обращения физических и юридических лиц, а также запросы, поступившие из правительства Ленинградской области, других организаций и надзорных органов на предмет неприятного запаха, несанкционированного размещения отходов, состояния водных объектов и др.

Обращения по вопросам, не относящимся к компетенции администрации, направлены для исполнения в другие федеральные органы исполнительной власти, государственные учреждения и ведомства.

Для обеспечения санитарного состояния сектором проводятся выездные обследования территории Гатчины на предмет соблюдения правил благоустройства физическими и юридическими лицами. Так за 12 месяцев выявлено четыре нарушения в части складирования отходов – правообладателям земельных участков направлены требования об устранении нарушения.

Зафиксировано три случая сброса отходов производства на землю, когда отходы вывозились на грузовике и просто выбрасывались в неположенных местах. Материалы направлены в комитет государственного экологического надзора Ленинградской области для принятия мер в отношении двоих собственников транспортных средств, вынесены постановления о назначении административного наказания в виде штрафов.

Сотрудники сектора по охране окружающей среды приняли участие в общественных обсуждениях проекта лимита и квот добычи охотничьего ресурса (косули европейской, бурого медведя, барсука, выдры, лося и рыси) в сезоне охоты 2024–2025 годов на территории Ленинградской области. По результатам обсуждений экспертной комиссией государственной экологической экспертизы установлено соответствие документации требованиям законодательства в области охраны окружающей среды.

Дополнительно сектор проводил мониторинг интернета и социальной сети «ВКонтакте» – выявлялись публикации о нарушениях в области охраны окружающей среды различного характера, информация оперативно направлялась в компетентные органы для принятия мер.

Городские леса

В 2024 году был образован общественный экологический совет при администрации Ленинградской области, а в Гатчине данный совет создали впервые на муниципальном уровне. Это совещательный орган, образованный для организации мероприятий по охране окружающей среды, для экологического воспитания и просвещения, рационального природопользования и экологической безопасности, экологического развития территорий и благоустройства, учета мнения граждан в процессе природоохранной деятельности в Гатчинском муниципальном округе.

Была подготовлена лесоустроительная документация. В результате проектирования на части земель населенных пунктов, занятых городскими лесами, было создано Кобринское сельское лесничество. Лесоустроительная документация, составленная по результатам проектирования эксплуатационных, защитных и резервных лесов, а также особо защитных участков лесов, направлена в Федеральное агентство лесного хозяйства на рассмотрение. Это необходимо для принятия решения об отнесении лесов, расположенных на землях населенных пунктов, к категории защитных лесов «городские леса» и выделении особо защитных участков лесов. После рассмотрения лесоустроительной документации Рослесхозом будут вноситься сведения в государственный лесной реестр.

Охрана окружающей среды – существенный компонент общественной безопасности, поэтому администрация Гатчинского округа вырабатывает и реализует в рамках своих полномочий местную экологическую политику, увязанную с экологической политикой государства и направленную на охрану окружающей среды от неблагоприятных техногенных воздействий. Ежегодно ведется посадка саженцев хвойных пород в целях восстановления вырубленных, погибших, поврежденных лесов, а также для сохранения полезных функций лесов, их биологического разнообразия. Продолжена традиция сажать осенью каштаны совместно с сотрудниками Росгидромета – в прошлом году на ул. Генерала Кныша посадили 20 каштанов.

Администрация приняла участие в пилотных проектах по снижению негативного воздействия на окружающую среду посредством раздельного сбора опасных отходов. Специализированный экомобиль объезжал населенные пункты Гатчинского округа и собирал отработавшие люминесцентные лампы и градусники. Сейчас в Гатчине установлено 26 экобоксов в 13 пунктах для сбора отработанных батареек.

Земельные участки, лесоустройство, свалки

В связи с созданием Гатчинского муниципального округа и объединением всех поселений, комитет муниципального контроля поделил округ на 7 зон: зона № 1 – Гатчина, № 2 – Вырица, № 3 – Сиверский, Рождествено, Дружная Горка, № 4 – Сяськелево, Войсковицы, Елизаветино, № 5 – Коммунар, Пудомяги, Новый Свет, № 6 – Тайцы, Пудость, Верево, № 7 – Кобрино, Большие Колпаны, Сусанино.

По постановлению правительства РФ мораторий на плановые и внеплановые проверки государственными контрольно-надзорными органами и органами муниципального контроля продлен на 2025 год (за исключением случаев возникновения угроз причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан), поэтому плановые и внеплановые контрольно-надзорные мероприятия Гатчинским комитетом муниципального контроля будут проведены в исключительных случаях.

В рамках муниципального земельного контроля планируется проведение профилактических мероприятий и выездных обследований на основании поступающих обращений. В случае выявления нарушений будут выданы предостережения. Продолжатся выездные обследования земель сельхозназначения: на 2025 год составлен план земельных участков, которые обследуют без взаимодействия с контролируемым лицом.

Также с целью соблюдения жилищного законодательства будет продолжена работа по рассмотрению заявлений граждан о нарушении тишины и покоя в соответствии с областным законом 47-оз «Об административных правонарушениях».

Продолжится работа по проведению лесоустройства на территории Гатчинского муниципального округа, разработке и утверждению лесохозяйственных регламентов в отношении лесов, расположенных на землях населенных пунктов в границах Гатчинского округа.

И, конечно, в 2025 году комитет муниципального контроля активизирует работу по выявлению на территории Гатчинского округа несанкционированных свалок.

Андрей Соколов