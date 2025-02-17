Кадеты почтили память адмирала Комарицына

Школьный коллектив подготовил лирическую композицию: на сцене и на экране, листая книгу жизни, от главы к главе, кадеты изложили историю жизни и служения Родине Анатолия Комарицына.

Анатолий Александрович - советский и российский военачальник, адмирал, профессор, доктор технических наук, заслуженный военный специалист Российской Федерации. Работал начальником Главного управления навигации и океанографии Министерства обороны РФ, был председателем Национального океанографического комитета РФ, членом Межправительственной океанографической комиссии ЮНЕСКО. С 2002 по 2009 год адмирал Комарицын возглавлял Русское географическое общество. В это трудное для организации время он ее фактически спас.

В последние годы Анатолий Александрович жил в Гатчине на улице Чкалова, возглавлял Гатчинское Морское собрание, активно участвовал в общественной жизни города и становлении морских кадетских классов.

Анатолий Комарицын скончался 12 февраля 2017 года. С воинскими почестями адмирал был похоронен на кладбище на улице Солодухина в Гатчине, возле воинского мемориала.

Имя адмирала Комарицына присвоено Адлерскому маяку и морским кадетским классам Гатчинской школы № 11. Портрет Анатолия Александровича помещен в галерее президентов и выдающихся членов Русского географического общества, которая находится в историческом здании этой организации в Санкт-Петербурге.

Председатель Гатчинского Морского собрания, капитан первого ранга Олег Викторович Лякин поблагодарил всех, кто чтит память адмирала, и предоставил слово Владимиру Дьяконову, который служил на одной подводной лодке с Анатолием Александровичем.

- Спасибо за память. Вы должны знать всё о человеке, чье имя носят ваши классы, - отметил Владимир Николаевич Дьяконов, обращаясь к кадетам.

Он вспомнил, каким молодым и бравым Анатолий Александрович впервые предстал перед уже опытными моряками-подводниками, как удивил своим подходом к делу, как настойчиво заставлял знать на зубок не только свои непосредственные обязанности, но и работу всей подводной лодки. Вместе с тем, став заслуженным адмиралом, Анатолий Александрович оставался чутким и отзывчивым человеком – его сослуживцы не раз вспоминали скольким он помог в решении насущных вопросов.

- Вспоминаются слова Анатолия Александровича: «Я горжусь тем, что по моей вине не было ни аварий, ни гибели людей». Это очень важно, тем более он служил на подводной лодке. Спасибо руководству школы, учителям, Морскому собранию за память! Я с радостью передам в дар школе книгу, которая была издана к 70-летию Анатолия Александровича, - сказала вдова адмирала Людмила Альбертовна.

Важность Дня памяти для всего кадетского братства отметила директор школы №11 Раиса Фоковна Василиу. Она вспомнила, каким порядочным и интеллигентным человеком он был, как проводил уроки мужества и запросто общался с кадетами.

- Для вас, ребята, для кадетских классов большая честь носить имя адмирала Комарицына, человека-маяка, на который нужно равняться, - сказала Раиса Фоковна. - Одев форму морского кадета, вы всегда должны отдавать отчет своим делам и поступкам, не посрамить имя великого человека. Я помню, как он гордился кадетским классами, как переживал, когда наши ребята не заняли призового места в конкурсе «Венок славы». Он всю жизнь шел впереди, ни разу не спасовал. Он хотел, чтобы кадеты Гатчины славились своими делами, были первыми и лучшими. Сейчас вы готовитесь к соревнованиям. Помните, что вы носите звание кадета морского кадетского класса имени адмирала Комарицына. Будьте достойны его памяти!

Татьяна Можаева