Ленобласть — на 6 месте в России по качеству жизни

«Все планируемые к реализации инвестпроекты, управленческие инициативы и меры поддержки оцениваем по тому, как они улучшат жизнь ленинградцев. Результат: Ленобласть стабильно находится в топе российских регионов по качеству жизни. 6 место в новом рейтинге. Федеральные эксперты «РИА Рейтинг» оценивали регионы по 66 показателям, которые включают уровень доходов населения, жилищные условия, экологическое благополучие, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, безопасность, транспорт, демографию, здоровье и уровень образования жителей, развитие экономики и рынка труда, состояние малого и среднего бизнеса», – отметил глава региона.