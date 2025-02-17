Жители Ленинградской области получат возможность подключения к дистанционному мониторингу здоровья с помощью умного стетоскопа

Теперь врачи больниц, поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов с помощью этих устройств смогут повысить эффективность удаленной диагностики детей с хроническими заболеваниями легких и сердца. Умный электронный стетоскоп позволяет сделать аудиозапись дыхания, сердечных тонов и передавать данные врачам для отслеживания состояния детей.

Специалисты Сбера рассказали врачам Всеволожской больницы о возможностях нового оборудования и показали, как применять его в повседневной практике.

Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка:

«Вопрос запуска проекта по дистанционному мониторингу здоровья пациентов Сбер и Ленобласть начали обсуждать в 2020 году. Как раз в период пандемии стало понятно: регулярное и, что немаловажно, удалённое отслеживание состояния людей, особенно с хроническими заболеваниями, становится жизненной необходимостью. В результате комплекс различных мер: от действий правительства по модернизации системы здравоохранения до реализации нашего совместного проекта по дистанционному мониторингу – привёл к впечатляющим результатам. В Ленобласти на 70% сократилось количество вызовов скорой помощи и на 30% снизилась смертность. И мы продолжаем развивать это направление – теперь с умными стетоскопами от СберЗдоровья».

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области:

«Мы активно работаем над тем, чтобы сделать здравоохранение Ленинградской области более доступным и качественным. Наши совместные усилия со Сбером принесли плоды: сервисами дистанционного мониторинга здоровья пациентов с хроническими заболеваниями воспользовались более 200 тысяч человек. Сейчас мы запускаем новый проект – по наблюдению за детьми с заболеваниями сердца и лёгких. Благодаря поддержке Сбера у нас уже есть 500 электронных стетоскопов, которые помогут родителям и врачам следить за состоянием ребёнка, не выходя из дома. Мы уверены, что это сотрудничество сделает медицинскую помощь ещё ближе и удобнее для каждой семьи в Ленинградской области».

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