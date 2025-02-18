Филиал фонда «Защитники Отечества» приглашает ветеранов СВО на Второй региональный форум «Вместе Победим!» в Ленинградской области

В рамках форума будут работать дискуссионные площадки «Вместе сегодня» и «Вместе завтра», где участники смогут узнать от экспертов о мерах поддержки и возможностях для медицинской реабилитации, обучения, трудоустройства и развития карьеры в области предпринимательства, патриотической и политической деятельности.

«Форум — это прекрасная возможность для всех нас снова собраться вместе, обменяться новостями, идеями и, конечно, увидеться с боевыми товарищами. Каждый из вас сможет лично задать свои вопросы руководителям ключевых комитетов и ведомств, ответственных за поддержку ветеранов по различным направлениям», - заявил в своём приглашении на форум руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» Сергей Галяев.

Кроме того, ветераны спецоперации посетят патриотический концерт и примут участие в торжественном старте региональной программы кадрового резерва для ленинградских ветеранов и участников специальной военной операции «Герои Команды 47».

Регистрация на форум пройдёт до конца 19 февраля 2025 года через социальных координаторов филиала Фонда во всех районах области.

Фонд «Защитники Отечества» создан по поручению Президента России Владимира Путина. Основной его целью является персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей героев. Здесь защитникам помогают не только с медицинской и социальной реабилитацией, но и в переобучении и трудоустройстве, оказывают юридическую поддержку, адаптируют жилье под нужды инвалидов и обеспечивают долговременный надомный уход.