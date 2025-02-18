Гатчинцы помнят своих героев

У памятника воинам-интернационалистам на улице Киргетова собрались ветераны боевых действий, руководители Гатчинского муниципального округа, депутаты Законодательного собрания Ленинградской области, школьники, представители администрации, общественных организаций, жители города. Возле мемориала в почетном карауле замерли воспитанники военно-патриотического клуба «Отчий край», построились юнармейцы.

Ведущий напомнил, в скольких вооруженных конфликтах участвовала Россия за последние 36 лет. После вывода войск из Афганистана были Нагорный Карабах, Абхазия, Приднестровье, Чечня, Южная и Северная Осетия, Таджикистан, Сирия, теперь Украина. Стихотворение «Нельзя забывать» подполковника-десантника, воина-афганца Валерия Ковалёва, ушедшего в 2021 году, проникновенно прочитал артист Гатчинского театра-студии «За углом» Павел Явдосюк:

Пусть десять или сорок лет пройдет.

И время врачевать умеет раны.

Давайте помнить тех, кто не придет.

Нельзя нам забывать Афганистана.

Афганская война длилась 9 лет, 1 месяц и 19 дней. Наши воины пришли в Афганистан, выполняя условия советско-афганского договора об отпоре агрессии. Через горнило войны прошло свыше полумиллиона советских военнослужащих. За девять лет в Афганистане погибло и пропало без вести 15 тысяч бойцов Советской армии, к санитарным потерям относят более 53 тысяч человек. 95 жителей Ленинграда и области не вернулись с этой войны, в их числе – девять гатчинцев: Николай Яструбенко, Сергей Шмагнов, Николай Угаров, Анатолий Николаев, Юрий Денисов, Алексей Дорофеев, Виктор Мокрецов, Леонид Александров, Андрей Васильев. Семьи еще двоих погибших – Николая Антоновича и Геннадия Ильящука – переехали на Гатчинскую землю уже после их гибели. В 2008 году в Гатчине, на ул. Киргетова, у военкомата был открыт памятник воинам-интернационалистам, возле которого теперь проходят торжественные мероприятия. Установка памятника позволила увековечить также имена 13 гатчинцев, погибших во время военного конфликта в Чечне. В 1995 году дата 15 февраля законодательно стала Днем памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

15 февраля к участникам акции обратился председатель Гатчинской организации Российского союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций Александр Давыдов:

- Сегодня дата памяти и скорби – 36-я годовщина вывода советских войск из Афганистана. Мы должна помнить, что когда-то вошли на эту землю, и это стало историей и болью Советского Союза и России. Что бы ни говорили политики, историки, но мы выполнили свой долг, вернулись на родину и думали, после этого будет мирное небо над головой. Но – нет: запылал Северный Кавказ, Приднестровье, другие «горячие точки»… И сегодня мы надеемся на нашу скорую победу в специальной военной операции, а молодым ребятам, подрастающему поколению хотелось бы пожелать, чтобы они никогда не брали в руки оружие, а если брали, то только выезжая на стрельбы…

На митинге выступили депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Александр Русских и Людмила Тептина.

- Я хочу выразить глубочайшее уважение всем, кто, находясь в «горячих точках», исполнял и исполняет свой долг и остается верным присяге, – нашим ребятам, которые сражались в Афганистане, Чечне, Сирии, кто сейчас находится в зоне специальной военной операции, – сказала Людмила Анатольевна. – Их самоотверженность и доблесть доказали, что они достойны героизма наших дедов и отцов, победивших фашизм в годы Великой Отечественной войны. Это – пример для нашей молодежи. А мы свято помним о гатчинцах, погибших в зоне боевых действий.

Председатель Союза ветеранов Анголы в Ленинградской области, ветеран боевых действий, подполковник Ильяс Норов поздравил всех воинов с годовщиной вывода советских войск из Афганистана.

От имени Ассоциации ветеранов СВО собравшихся приветствовал ветеран боевых действий в Чечне, участник специальной военной операции старшина Игорь Петрушенко.

Глава администрации Гатчинского муниципального округа Людмила Нещадим, обращаясь к землякам, подчеркнула, что сегодня мы, как никогда, осознаем, что наша сила – в единстве:

- Наша сила – в правде, в любви к Отечеству, в нашей вере и преданности и в нашей памяти. Вечная слава героям, вечная память погибшим!

С песней «Не говорите, кто мой враг, – скажите, где он!» выступил участник специальной военной операции, ветеран боевых действий с позывным «Артист» Геннадий Сухота.

Память павших героев почтили минутой молчания. Клирик Павловского кафедрального собора г. Гатчины протоиерей Сергий Марков отслужил траурную литию по невинно убиенным на полях сражений. Предваряя молитву, он выразил такую мысль: наша страна – великая, большая, и всегда находились недруги, желающие что-нибудь урвать от нее, и каждому поколению россиян приходилось платить цену, чтобы страна сохранилась:

- Мой прапрадед вернулся с Русско-турецкой войны с наградным оружием – с саблей за храбрость, мой отец воевал в ополчении под Ленинградом, мой младший брат в 1979-м служил в Афганистане, мой сын не так давно вернулся со специальной военной операции… И мы должны помнить тех, кто не пришел с войны.

Завершилось мероприятие церемонией возложения цветов к памятнику воинам-интернационалистам. Гатчинцы помнят своих героев.

Андрей Соколов