Новому Свету – новая КНС

Новый год в Новом Свете начался со старой беды: канализационно-насосная станция, насчитывающая почти полвека, не сдюжила. В январе в гатчинскую администрацию посыпались жалобы от жителей: сточные воды топят подвалы и территорию, по поселку разливается аромат фекалий. Засор квартальной системы водоотведения вынудил коммунальщиков еще во время январских праздников промывать всю систему поселка. Из подвалов пятиэтажек откачали воду с нечистотами, а из центрального коллектора в Новом Свете специалисты «Коммунальных систем Гатчинского района» извлекли …150 кг асфальта. Этот асфальт (откуда он там?) и стал причиной засора и поломки насоса.

7 февраля в Новый Свет прибыла авторитетная комиссия под началом заместителя главы администрации Гатчинского округа по жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Александра Супренка. Представители администрации, руководство Новосветского территориального управления и сотрудники «Коммунальных систем Гатчинского района» и ЖКХ «Сиверский» осмотрели канализационную станцию, подвалы Дома культуры, храма и пятиэтажек, территорию памятника ополченцам-балтийцам и оценили масштаб бедствия.

- Канализационно-насосная станция находилась в нерабочем состоянии, – заключил Александр Супренок. – Все оборудование пришло в негодность: инженерные сети, трубопроводы, насосы, арматура – это все на сегодняшний день демонтировано. На время ремонта – до восстановления работоспособности КНС – установлена временная дизель-генераторная станция для приема и перекачки канализационных стоков на очистные сооружения.

На канализационной станции в Новом Свете меняется практически 100% оборудования. Завершение работ планируется 25 февраля. После ремонта, как сказал Александр Алексеевич, будут приводить в порядок прилегающую территорию: пока станция себе простаивала, жизнедеятельность поселка не прекращалась, и вокруг КНС происходили выбросы фекальных масс. Это все будет собрано и утилизировано, площадка вычищена, а весь комплекс благоустроительных работ выполнят весной при благоприятной погоде. Кроме того, в ближайшее время будет произведена просушка и дезинфекция подвальных помещений, пострадавших в результате канализационной забастовки, а также сделана дополнительная ревизия внутридомовых и межквартальных систем водоотведения в Новом Свете.

В тот же день комиссия осмотрела и соседнюю канализационно-насосную станцию в поселке Торфяное, которая тоже вызывает подозрения. По мнению экспертов, станция недалеко ушла от новосветской, и сейчас там проводится комплекс мероприятий по поддержанию работоспособности насосного и инженерного оборудования. В перспективе планируется капитальный ремонт КНС. Как заметил Александр Супренок, ситуация осложняется тем, что нужно будет перекладывать и канализационный коллектор протяженностью около 2 км, который предстоит вести проколом под мостом и под железной дорогой, чтобы врезаться в коллектор, идущий на очистные сооружения г. Гатчины. Стоки из Торфяного направляются не в Новый Свет, а на очистные города. Это будет сложный и дорогостоящий проект, а пока за канализационной станцией надо присматривать, чтобы не довести до состояния Нового Света.

Что порадовало членов комиссии в сфере очистки, так это канализационно-очистная система в Лукашах в Пудомягском поселении. Сейчас там установили новый насос для обогащения стоков кислородом и чистят иловые карты. По оценке Александра Супренка, это лучшая канализационно-насосная станция и очистные сооружения в округе:

- Они были построены в 2014 году и на сегодняшний день находятся в хорошем состоянии – необходимо только поддерживать, – считает Александр Алексеевич. – 24 февраля мы вместе с «Коммунальными системами Гатчинского района» проведем отбор сточных вод, которые поступают после очистки в Ижору, и отдадим пробы на анализ в Роспотребнадзор для оценки качества воды, сбрасываемой в реку.

Екатерина Дзюба