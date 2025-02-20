Хор «Акварель» привёз победу из Агалатово

Второй Всероссийский фестиваль-конкурс музыкального творчества «Романтики Балтийского моря» проходил в детской школе искусств поселка Агалатово (Всеволожский район) 15-16 февраля. Конкурс стал ключевым событием XIX Международного этнофестиваля «Земля Калевалы-2025».

На конкурсе традиционно исполняются произведения композиторов и фольклор стран Балтийского региона. Проводится он по нескольким направлениям: академическое исполнительство, академические ансамбли, хоровые коллективы, музыкальный фольклор.

В этом году в творческом состязании выступили почти семьсот музыкантов, среди которых – учащиеся и преподаватели школ искусств, творческие коллективы учреждений культуры Ленинградской области, Санкт-Петербурга, Республики Карелия, Луганской Народной Республики. В конкурсных прослушиваниях прозвучали произведения композиторов стран Балтийского региона: России, Дании, Эстонии, Финляндии, Германии, Латвии, Литвы, Польши, Швеции.

Одним из самых ярких участников конкурса стал женский академический хор «Акварель» из Гатчины, завоевавший звание лауреата I степени в номинации «Хоровые коллективы». Как отмечают члены этого певческого коллектива, победа в конкурсе заключалась не только в высокой награде, но и в укреплении дружбы с замечательными профессионалами - народным самодеятельным хором «Мелодии души» (КДЦ «Агалатово»), также ставшим лауреатом I степени.

Поздравляем с замечательной победой участниц хора и его руководителей – хормейстера И.В. Городилову и концертмейстера А.А. Сафарина.