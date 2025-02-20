В День защитника Отечества телебашню в Санкт-Петербурге украсит праздничная подсветка

Телебашня в Санкт-Петербурге окрасится в цвета российского триколора.

Тематические световые сценарии также будут включены на высотных объектах

Российской телевизионной и радиовещательной сети в Благовещенске, Брянске, Воронеже, Грозном, Казани, Кызыле, Майкопе, Мурманске, Нальчике, Великом Новгороде, Новосибирске, Омске, Оренбурге, Пензе, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, Саратове, Тамбове, Твери, Туле, Челябинске, Черкесске, Ярославле и в других городах.

На Останкинской телебашне будет транслироваться ролик с изображением воина со щитом в цветах флага России, летящих вертолетов и наступающих танков.

Включение и выключение архитектурно-художественной подсветки телебашни в Санкт-Петербурге будет производиться согласно графику работы городского наружного освещения: с 18:15 23 февраля до 08:10 утра следующего дня.

Текст и фото: Российская телевизионная и радиовещательная сеть, филиал «СПб РЦ»