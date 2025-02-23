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«Полуденный выстрел» в Гатчине - в честь защитников Отечества

В День защитника Отечества право совершить полуденный выстрел во внутреннем дворике Приоратского дворца в Гатчине было дано председателю правления Гатчинской организации Российского союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций Александру Давыдову.

Рубрики:  Общество

Напомним, что каждое воскресенье в Гатчине во внутреннем дворике Приоратского дворца проходит церемония «Полуденный Выстрел». Пушку к выстрелу торжественно готовит рыцарь Мальтийского ордена!