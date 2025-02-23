Защитники принимают поздравления в госпиталях Гатчинского округа

Глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия, депутат Дмитрий Рытов и его коллеги - депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Людмила Тептина и Олег Белов посетили медицинские учреждения, где проходят лечение бойцы СВО.

По распоряжению секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» и губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко бойцам специальной военной операции в этот день были вручены подарочные наборы. Также бойцам передали приветствия от сослуживцев, которые в настоящий момент находятся на передовой.

Людмила Нещадим также рассказала, что недавно, посетила Енакиево.