Защитники принимают поздравления в госпиталях Гатчинского округа
В День защитника Отечества принимали поздравления бойцы, проходящие лечение в Вырицкой районной больнице и Гатчинском военном госпитале.
Глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия, депутат Дмитрий Рытов и его коллеги - депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Людмила Тептина и Олег Белов посетили медицинские учреждения, где проходят лечение бойцы СВО.
По распоряжению секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» и губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко бойцам специальной военной операции в этот день были вручены подарочные наборы. Также бойцам передали приветствия от сослуживцев, которые в настоящий момент находятся на передовой.
Людмила Нещадим также рассказала, что недавно, посетила Енакиево.
- Традиционно встречаемся с бойцами различных боевых подразделений, и в этот раз мы снова привезли им необходимую помощь. Не буду называть подробности, но передаю вам огромный привет оттуда, практически с передовой. От нас всех звучат слова истинной веры в победу и низкий вам поклон, — сказала Людмила Нещадим.