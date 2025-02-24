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25 февраля в Гатчине отключат отопление

МУП «Тепловые сети» г. Гатчины сообщают, что в связи с ремонтными работами на теплотрассе, с 09.00 25 февраля 2025г. до окончания работ будет прекращена подача горячего водоснабжения и центрального отопления по следующим адресам:

Рубрики:  ЖКХ

г. Гатчина:

ул. Заводская, д. 4,

ул. Воскова, д. 2/3, 2А, 2В,

ул. Беляева, д. 30, 30А,

ул. Кустова, д. 11, 13, 13А, 15, 17, 17А, 20, 20/1, 21, 23, 24, 25, 25А, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37А, 37Б, 39, 40, 41, 46,

ул. Рысева, д. 21, 22, 23, 25, 29, 31, 43, 47,

ул. Рошаля, д. 1, 3,

ул. Рыбакова, д. 5, 7, 7А, 9, 13, 15, 17, 17А, 21, 25, 27, 29,

ул. Карла Маркса, д. 13/2, 15, 17, 19,

ул. Володарского, д. 2.

 

Фото freepik.com