25 февраля в Гатчине отключат отопление
МУП «Тепловые сети» г. Гатчины сообщают, что в связи с ремонтными работами на теплотрассе, с 09.00 25 февраля 2025г. до окончания работ будет прекращена подача горячего водоснабжения и центрального отопления по следующим адресам:
Рубрики: ЖКХ
г. Гатчина:
ул. Заводская, д. 4,
ул. Воскова, д. 2/3, 2А, 2В,
ул. Беляева, д. 30, 30А,
ул. Кустова, д. 11, 13, 13А, 15, 17, 17А, 20, 20/1, 21, 23, 24, 25, 25А, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37А, 37Б, 39, 40, 41, 46,
ул. Рысева, д. 21, 22, 23, 25, 29, 31, 43, 47,
ул. Рошаля, д. 1, 3,
ул. Рыбакова, д. 5, 7, 7А, 9, 13, 15, 17, 17А, 21, 25, 27, 29,
ул. Карла Маркса, д. 13/2, 15, 17, 19,
ул. Володарского, д. 2.
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