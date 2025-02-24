Долг за тепло сократился на 1,8 млн рублей

Долги за отопление имеют больше трех тысяч жителей Гатчины. Общая сумма задолженности составляет около 350 млн рублей. В такой непростой ситуации предприятие «Тепловые сети» активизировало работу с должниками.

- Работа с должниками уже получила положительный эффект. В ответ на претензии люди стремятся заключать соглашения и начинают реально погашать долги. Такой активной реакции мы даже не ожидали. Только в декабре месяце сумма погашенных задолженностей составила 1 млн 800 тысяч рублей, – говорит начальник юридического отдела МУП «Тепловые сети» города Гатчины Елизавета Королькова и показывает увесистую пачку документов. – Кто-то откликается на СМС-сообщение, отзванивается и, если задолженность не так велика, сразу гасит долг целиком. Кто-то реагирует только когда достанет претензию из своего почтового ящика. Другие – через 1,5–2 месяца, ведь есть те, кто не живет в своих квартирах.

В досудебной претензии должнику напоминают, что он нарушает закон, какие могут быть последствия и указывают срок оплаты. Также в претензии прописан алгоритм действий, варианты для погашения задолженности и контактные телефоны.

Тот, кто не может сразу погасить задолженность, консультируется по телефону по вопросу рассрочки и договаривается о дате и времени визита в офис МУП «Тепловые сети». Он расположен по адресу: г. Гатчина, ул. Володарского, д.6. Телефон юридического отдела: 8-81371-20076 либо 8(981)024-86-14.

- Если задолженность составляет 200-300 тысяч рублей, разово ее погасить сложно. Мы идем навстречу и подбираем варианты, исходя из конкретной жизненной ситуации, чтобы человек мог выплачивать долг, производить текущие платежи и на что-то жить. «Тепловым сетям» ведь нужен не просто подписанный документ, который будет лежать. Нужно, чтобы потребитель услуг начал их оплачивать. Для этого предлагаем заключить соглашение, где будет прописано: какую сумму оплачивает человек и в какие даты, – пояснила Елизавета Королькова.

В любом случае, лучше не доводить дело до суда. Во-первых, минимальная госпошлина при обращении в суд составляет две тысячи рублей. И эти расходы должник понесет дополнительно. Судебные приказы отправляются либо в банк, через который человек получает зарплату, либо в пенсионный фонд, если человек получает пенсию, либо к судебным приставам. На недвижимое имущество должника может быть наложен арест. На транспортное средство – запрет на продажу и другие действия. Могут быть применены и такие меры, как запрет на выезд из России и арест карты. А когда «Тепловые сети» начнут начислять пени в отношении должников, это еще больше увеличит сумму задолженности.

Напомним, если неплательщик относится к льготной категории граждан (ветеран труда, нетрудоспособный, малоимущий, многодетная семья и т. д.), необходимо обратиться в органы социальной поддержки для предоставления помощи в виде льгот и субсидий.

Татьяна Можаева

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