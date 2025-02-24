Елизавета Гречухина: «У территории должна быть история»

Зачем нужны общественные пространства и какую роль они занимают в городской среде? Как они влияют на человека в городе? Можем ли мы влиять на среду вокруг нас? Как связанны непосредственно мы и город? Обо всем этом поговорили на лекции, используя примеры реальных реализованных проектов.

Елизавета Гречухина – главный архитектор крупного инвестиционного-строительного холдинга А101 в СПб. Выпускница детской художественной школы Гатчины, а потом Академии художеств им. И.Е. Репина по специальности архитектор. В свое время работала в петербургских архитектурных бюро. Долгое время жила за рубежом, потом вернулась и стала главным архитектором при администрации города Гатчины.

На встрече в «Купринке» Елизавета рассказала о реализованных в Гатчине проектах, о том, с какими трудностями пришлось сталкиваться, чтобы претворить их в жизнь.

«Что такое город? По факту это пространства между домами, в которых люди взаимодействуют, перемещаются, встречаются, - отмечает архитектор. - Эти пространства разнообразны - бульвары, парки, скверы, разные придомовые территории, школьные участки, и все вместе они складывают историю какого-то города. Как мы настраиваем эту систему пространства между домами, таким и будет выглядеть город. У территории должна быть история, а мы должны эти смыслы искать, выявлять и проявлять.

Главной задачей было определить «неработающие» территории и понять, как их оживить, чтобы они стали точками роста, и гатчинцы смогли бы по-новому взглянуть на родной город. К тому времени в регионе уже появилась программа «Комфортная городская среда», а с ней пришли федеральные деньги на общественные пространства и дворы. Активное участие в конкурсах позволило реализовать много хороших проектов, и в городе стали заметны изменения».

Вместе с командой единомышленников Елизавета Гречухина спроектировала и реализовала благоустройство нескольких общественных пространств, среди которых – бульвар Науки, Аэропарк в микрорайоне «Аэродром», улица Соборная.

Первым реализованным проектом в Гатчине стал бульвар Науки, разработкой которого Елизавета занималась лично. Как она напомнила, этот проект выиграл 10 миллионов, к которым было добавлено еще 6 миллионов из местного бюджета. Для общественного пространства это было немного, и пришлось продумывать, как реализовать архитектурные приемы самыми простыми способами. Проект оказался успешным. Бульвар науки органично влился в городскую среду, и жители района почти сразу стали считать его своим. Здесь проходят мероприятия, организованные горожанами, собираются школьники, молодежь, пожилые люди — для каждой группы здесь продумана своя территория.

Опыт работы с гатчинскими общественными пространствами помогал понять, как они устроены, как правильно складывать историю про город. С 2020 по 2022 годы Елизавета Гречухина руководила направлением по благоустройству городов в Центре компетенций по развитию городской среды Ленинградской области, где получалось масштабировать накопленный опыт уже во всем регионе. Команда Центра привлекала хороших архитекторов, участвовала в конкурсах, создавала и реализовывала достойные проекты в разных городах Ленинградской области.

В рамках работы Центра было запущено соучаствующее проектирование: в работу над проектами вовлекалось население, формировались сообщества, способные повлиять на ход благоустройства. Команда училась совмещать интересы всех сторон и приходить к какому-то общему решению. Центр компетенции стал связующим звеном между жителями, администрациями, экспертами, проектировщиками, подрядчиками и бизнесом на территории.

Чтобы общественное пространство стало живым и использовалось горожанами, команде проектировщиков приходится проходить огромное количество сложностей. Как говорит Елизавета Гречухина, каждая территория — это конфликт интересов между разными людьми или общественными группами, и все это нужно учитывать.

- Совместить эти интересы и прийти к какому-то общему решению – это и есть главная задача, которую мы решаем, - говорит она.

Сейчас Елизавета Гречухина - главный архитектор девелоперской компании «Группа компаний А101». Компания занимается созданием новых городов и работает с очень большими территориями. Как говорит архитектор, с учетом прежнего опыта, эта работа дает возможность попробовать с самого начала сделать что-то хорошее, чтобы потом пришлось исправлять меньше «плохого».

В помощь активным горожанам Елизавета Гречухина предложила использовать материалы Центра компетенций Ленинградской области, который за время своего существования накопил определенный опыт и готов им делиться (подробнее: https://sreda47.ru/biblioteka#!/tab/236861437-3).

Юлия Лысанюк