Ушел из жизни председатель Гатчинского Морского собрания Олег Лякин

Капитан первого ранга запаса Олег Викторович Лякин служил на Северном флоте, занимал ответственные руководящие должности, был начальником штаба дивизии атомных подводных лодок Северного флота.

С Гатчиной его связывала активная общественная работа, нацеленная на популяризацию славной истории российского военного флота, профориентацию и патриотическое воспитание подрастающего поколения.

В 2021 году на общем собрании Олег Викторович был единогласно избран председателем Гатчинского Морского собрания, которое возглавлял по сей день. Он был добрым другом морских кадетских классов Гатчинской школы №11, участвовал в уроках мужества, организовывал тематические встречи офицеров флота и молодежи.

Олег Викторович Лякин был талантливым и умным офицером-подводником, ответственным и принципиальным, настоящим профессионалом в своем деле и просто добрым, хорошим человеком.

Совет старшин выражает соболезнование родным и близким ушедшего из жизни председателя Гатчинского Морского собрания.

Вечная память!