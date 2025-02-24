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Ушел из жизни председатель Гатчинского Морского собрания Олег Лякин

Сегодня, 24 февраля 2025 года, скоропостижно скончался председатель Гатчинского Морского собрания, моряк-подводник, капитан первого ранга Олег Викторович Лякин.

Рубрики:  Общество

Капитан первого ранга запаса Олег Викторович Лякин служил на Северном флоте, занимал ответственные руководящие должности, был начальником штаба дивизии атомных подводных лодок Северного флота.

С Гатчиной его связывала активная общественная работа, нацеленная на популяризацию славной истории российского военного флота, профориентацию и патриотическое воспитание подрастающего поколения. 

В 2021 году на общем собрании Олег Викторович был единогласно избран председателем Гатчинского Морского собрания, которое возглавлял по сей день. Он был добрым другом морских кадетских классов Гатчинской школы №11, участвовал в уроках мужества, организовывал тематические встречи офицеров флота и молодежи. 

Олег Викторович Лякин был талантливым и умным офицером-подводником, ответственным и принципиальным, настоящим профессионалом в своем деле и просто добрым, хорошим человеком. 

Совет старшин выражает соболезнование родным и близким ушедшего из жизни председателя Гатчинского Морского собрания.

Вечная память!