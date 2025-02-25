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Водоснабжение в части Гатчины возобновится до 13 часов

Сегодня в районе 10 часов утра в связи с разрывом магистрального водопровода за Гатчинским ДК прекращено водоснабжение в части города Гатчины.

Рубрики:  ЖКХ

Как сообщили в МУП «Водоканал» города Гатчины, водоснабжение будет возобновлено до 13.00. На месте работает аварийная служба предприятия.