Водоснабжение в части Гатчины возобновится до 13 часов
Сегодня в районе 10 часов утра в связи с разрывом магистрального водопровода за Гатчинским ДК прекращено водоснабжение в части города Гатчины.
Рубрики: ЖКХ
Как сообщили в МУП «Водоканал» города Гатчины, водоснабжение будет возобновлено до 13.00. На месте работает аварийная служба предприятия.
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.