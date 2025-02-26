Гатчинские гимнастки – победительницы Первенства СЗФО

Больше сотни спортсменок из семи регионов страны боролись за медали в трех возрастных категориях: среди девушек, юниорок и женщин.

На Первенстве СЗФО команду Ленинградской области представляли гатчинские спортсменки Анна Глухова, Элина Селюжина, Маргарита Захарова, Амели Островерхова, Варвара Лапина. Девушки отлично показали себя и смогли завоевать первое место в общекомандном зачете.

В командном первенстве чемпионата СЗФО Ленинградская область завоевала бронзовые награды. В состав команды вошли гатчинские гимнастки: Злата Осокина, Виктория Акимочкина, Анастасия Дмитриева, Станислава Лёвина, Злата Амосова, Алёна Ветрова.

В личном первенстве у спортсменок из Гатчины – целая россыпь наград:

- Злата Осокина стала чемпионкой в многоборье по программе мастеров спорта (женщины) и в упражнении на брусьях;

- Анна Глухова заняла второе место в многоборье по программе кандидатов в мастеров спорта (юниорки), второе место в опорном прыжке и упражнениях на брусьях, третье место в упражнении на бревне;

- Элина Селюжина стала победителем финальных соревнований в упражнении на бревне.

Поздравляем наших гимнасток и тренеров Гатчинской спортивной школы №1!