Репетиционный экзамен по русскому языку в 9 классе

Репетиционный экзамен по русскому языку – это возможность для выпускников оценить свои знания перед реальным экзаменом, познакомиться не только с заданиями, но и с деталями процедуры проведения: временными рамками, особенностями заполнения бланков, правилами поведения. Такие тренировки снижают риск технической ошибки со стороны выпускников в условиях стрессовой ситуации и развивают навыки самоконтроля.

Репетиционный экзамен проходил в форме ОГЭ и ГВЭ. Продолжительность выполнения работ, как и на реальном экзамене по русскому языку, - 3 часа 55 минут. Лицам с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам можно было по желанию увеличить время работы на 1,5 часа.

«Сегодня, 25 февраля, был проведен региональный репетиционный экзамен по русскому языку. Ученики 9-х классов попробовали свои силы, окунулись в атмосферу экзамена, чтобы на реальном ОГЭ по русскому языку, который пройдет 9 июня, чувствовать себя гораздо уверенней. Ведь девятиклассникам необходимо не только справиться со всеми заданиями, но и верно заполнить все бланки. А здесь главное – тренировка! Ребята выполнили тест, написали сжатое изложение и сочинение на основе художественного текста. В своих работах учащиеся рассуждали о взаимоотношениях людей, о важности сострадания и роли мечты в жизни человека. Ученики на экзамене не только демонстрируют навыки анализа и информационной переработки текста, но и выражают собственное мнение по актуальным нравственным вопросам», - поделилась мнением заместитель директора по учебно-воспитательной работе Гатчинской школы № 7 Ольга Петровна Малинина.

Опыт показывает, что после проведения пробного экзамена к выпускникам приходит осознание серьёзности предстоящего испытания, и оставшееся до экзамена время они более ответственно подходят к подготовке.