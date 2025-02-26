В Ленобласти отреставрируют «Военную летопись филармонии»

«Ленобласть бережно хранит и восстанавливает предметы, напоминающие о героической истории нашей страны. Работы пройдут по проекту «Военная летопись филармонии». Специалистам предстоит отреставрировать более 270 документов времен Великой Отечественной войны. Многие из них сохранились в единственном экземпляре. После завершения работ экспонаты увидят жители», - рассказал заместитель председателя правительства Ленинградской области Владимир Цой.

Реставраторы обещают: экспонаты не только приобретут практически тот вид, который имели первоначально, но и раскроют неизвестные детали военной повседневности.

В военное время Ленинградская филармония не только не прекратила свою работу, но увеличила объем выступлений – если суммировать выступления в эвакуации и концертную деятельность в блокадном Ленинграде. Проект «Военная летопись Филармонии» включает научную реставрацию афиш, программ, рукописных материалов и фотографий военного времени, а также изучение неизвестных страниц творческой деятельности Большого симфонического оркестра Радиокомитета (ныне – Академический симфонический оркестр Петербургской филармонии) под управлением Карла Элиасберга в Ленинграде и Заслуженного коллектива Республики симфонического оркестра филармонии (ныне – Заслуженный коллектив России) под руководством Евгения Мравинского в Новосибирске. В рамках проекта в 2025 году также состоятся выставки, где будут экспонироваться восстановленные артефакты, и научная конференция «Реставрация как инструмент исторической памяти».