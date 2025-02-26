Ветераны флота – в университете

Капитан I ранга Борис Александрович Поляков родился 18 февраля 1941 года в Гатчине, учился в школе №7. Он был одним из самых известных и уважаемых подводников СССР и России. Во время службы на подводной лодке К-19 совершил подвиг в мирное время, спас своих товарищей, за что был награжден боевой наградой – орденом «Красного Знамени». Он был героем без прикрас, настоящей личностью. Служил в отряде акванавтов. О нем снимали фильмы, а сам он многое сделал для Гатчины. Борис Александрович ушел из жизни на 81-м году, похоронен в Гатчине.

Во встрече патриотов приняли участие контр-адмирал Иван Семенов, контр-адмирал Геннадий Антонов, капитан I ранга Александр Аникин, капитан I ранга Вячеслав Дмитров, майор Сергей Суханов, Почетный гражданин города Гатчины Юрий Назаров и другие.

На встрече прозвучала инициатива назвать именем Бориса Полякова одну из улиц Гатчины.