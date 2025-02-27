11 марта - День сдачи ЕГЭ родителями

Всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями», инициатором которой является Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки, в 2025 году проходит в девятый раз.

В Гатчинском округе акция будет проходить в трех школах: в Гатчинской школе №2 (Гатчина, ул. Слепнева, 25), в Коммунарской школе №1 (Коммунар, Ленинградское шоссе, 22) и в Сиверской гимназии (поселок Сиверский, ул. Строителей, 2). Начало мероприятия в 15.20.

Зачем это нужно?

При подготовке к ЕГЭ огромное значение имеют не только те знания, с которыми выпускники придут на экзамены, но и правильный психологический настрой, уверенность в своих силах. И здесь роль семьи, родителей невозможно переоценить. Данная акция проводится, чтобы родители смогли лично познакомиться с правилами и процедурой экзамена и объяснить их своим детям.

Как это происходит?

В ходе пробного ЕГЭ взрослые проходят через все процедуры экзамена: регистрируются, сдают телефоны и личные вещи, проходят предэкзаменационный контроль, заполняют бланки. Они могут увидеть, как печатаются и обрабатываются экзаменационные материалы.

Участники акции сами напишут экзаменационную работу, составленную из заданий, аналогичных тем, которые будут предложены участникам ЕГЭ. Это сокращенный вариант работы, рассчитанный не на обычные 3-4 часа, а на более сжатое время (не более одного часа). Но он дает возможность познакомиться с заданиями разных типов.

Что сдают?

В 2025 году родители смогут проверить свои знания по математике базового уровня. Математика – один из двух обязательных предметов, которые сдают выпускники для получения аттестата. Для акции разработаны сокращенные варианты экзаменационных работ.

Как родителям принять участие в акции?

Необходимо до 7 марта 2025 года обратиться в администрацию своего образовательного учреждения для формирования заявки на участие во Всероссийской акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями».