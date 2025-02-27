Ленобласть улучшает качество медобслуживания

Зарплату водителям и персоналу регион увеличил, новые автомобили закуплены, но их нужно качественно обслуживать. Состояние автопарка проверил контрольный комитет: станции скорой помощи обеспечены машинами, но темпы износа транспорта очень высокие, часть новых авто оказывается не на ходу. По результатам проверки будут кадровые решения по лицам, которые отвечают за состояние техники в учреждениях здравоохранения области.

Для подготовки квалифицированных врачей нужно не менее 8 лет, поэтому задел нужно делать уже сейчас. Область начнет профориентацию со школьной скамьи, чтобы обеспечить область собственными кадрами в медицине, особенно – в сельской местности.

Также предстоит подготовить новые цифровые решения, чтобы упростить работу врачей. Решения должны быть простыми в использовании и снизить «бумажную» нагрузку на медперсонал.

По проекту «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения» число медорганизаций, использующих медицинские информационные системы и число пользователей личного кабинета «Мое здоровье» на портале Госуслуг за 2024 год возросло на 70% — до 861, 59 тысяч человек.